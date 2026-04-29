La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total en todo el país de un medicamento para bajar de peso que se vendía de forma ilegal a través de internet. La medida alcanza a todas sus presentaciones y lotes, y responde al riesgo sanitario que implica su consumo sin control médico ni garantías de calidad.
Se prohibió un medicamento para adelgazar que se vendía online
Se trata de “Lipoless”, un producto con tirzepatida que se comercializaba en plataformas digitales sin autorización. La ANMAT alertó que no está registrado y puede ser peligroso para quienes lo consuman.
Venta ilegal
La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2369/2026, publicada en el Boletín Oficial, tras una investigación iniciada por tareas de fiscalización del organismo. El producto en cuestión es “Lipoless 2,5 mg / Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml”, elaborado por un laboratorio de origen paraguayo y ofrecido a la venta en la plataforma Mercado Libre.
Según detalló la ANMAT, el medicamento no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales, lo que implica que no cuenta con la aprobación necesaria para su comercialización en Argentina. Esta situación lo convierte en un producto ilegal, cuya circulación está prohibida.
Además, el organismo remarcó que la tirzepatida —el principio activo del producto— sí existe en el país dentro de medicamentos autorizados, pero bajo estrictas condiciones: su venta debe realizarse únicamente en farmacias y con receta médica.
La comercialización por fuera de estos canales, como ocurre en este caso, representa un riesgo significativo para la salud pública.
Riesgos sanitarios
Uno de los puntos centrales de la disposición es la advertencia sobre los peligros que implica el consumo de este tipo de productos. Al no contar con registro oficial, no se puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia.
Además, las autoridades sanitarias señalaron que se desconoce la procedencia legítima del medicamento, lo que abre la posibilidad de que se trate de productos falsificados, adulterados o mal conservados.
En ese marco, la ANMAT consideró que su uso puede generar consecuencias graves para la salud de quienes lo consuman, especialmente si se hace sin supervisión médica.
El organismo recordó que la legislación vigente prohíbe expresamente la elaboración, distribución y venta de productos medicinales que no cumplan con las normas sanitarias, así como también su promoción cuando requieren receta médica.
El caso de “Lipoless” se inscribe en una tendencia creciente: la proliferación de productos que prometen bajar de peso rápidamente y que se comercializan a través de redes sociales y plataformas digitales.
Muchos de estos artículos apelan a la urgencia o a soluciones rápidas, pero carecen de respaldo científico o autorización oficial. En algunos casos, incluso imitan medicamentos reales para generar confianza en los consumidores.
Especialistas en salud advierten que el uso de estas sustancias sin control médico puede provocar efectos adversos, interacciones peligrosas con otros medicamentos e incluso complicaciones graves.
Por eso, insisten en la importancia de adquirir medicamentos únicamente en farmacias habilitadas y con prescripción profesional.
Alcance de la medida y controles
La disposición de la ANMAT establece la prohibición total del uso, comercialización y distribución del producto en todo el territorio nacional, hasta tanto cuente con las habilitaciones correspondientes.
Asimismo, se ordenó comunicar la medida a las autoridades sanitarias de todas las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a organismos vinculados a la defensa del consumidor, con el objetivo de reforzar los controles.
El organismo también podrá avanzar con sumarios y sanciones en caso de detectar incumplimientos, tanto para quienes comercialicen el producto como para quienes participen en su distribución.