La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una serie de productos domisanitarios importados que eran vendidos en plataformas online sin autorización sanitaria en Argentina.
Alertan por productos importados ilegales: Anmat ordenó retirarlos del mercado
La medida alcanza a aerosoles desinfectantes para máquinas de afeitar y productos limpiadores para cocinas vitrocerámicas que se comercializaban en plataformas digitales. El organismo nacional advirtió que no cuentan con inscripción oficial ni datos de importadores habilitados.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y apunta a proteger a consumidores ante artículos cuya seguridad, eficacia y composición no pudieron ser verificadas.
La medida fue oficializada a través de la Disposición 2638/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, luego de una investigación iniciada por tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por áreas técnicas del organismo nacional.
Según detalló la ANMAT, las actuaciones comenzaron a partir de consultas vinculadas con la legitimidad de distintos productos de origen extranjero promocionados y comercializados por internet.
Durante las inspecciones se detectó que los artículos no tenían registro ante el organismo sanitario y tampoco identificaban datos de establecimientos elaboradores, fraccionadores o importadores responsables habilitados.
Entre los productos alcanzados por la prohibición figuran aerosoles y limpiadores utilizados para máquinas de afeitar profesionales, además de productos destinados a la limpieza de cocinas vitrocerámicas.
Los productos prohibidos por la ANMAT
La disposición prohíbe específicamente todos los lotes de los siguientes productos:
“JBL Professional Blade Spray 5 en 1”
“BaByliss PRO All In One Clipper Spray”
“Wahl Blade Ice”
“Saloon Plus Cool Care Plus 5 en 1”
“Glass Cook Top Cleaner & Polish”, de WEIMAN
“Cook Top Cream”, de WEIMAN
“Cook Top Cleaning Kit”, de WEIMAN
De acuerdo con el organismo, varios de estos artículos eran promocionados como limpiadores, lubricantes y desinfectantes para máquinas de afeitar, mientras que otros estaban orientados a la limpieza de superficies de cocinas vitrocerámicas.
Los inspectores comprobaron que los rótulos estaban escritos en inglés y que las etiquetas no incluían información obligatoria vinculada al establecimiento elaborador ni datos de inscripción sanitaria en Argentina.
Además, desde la ANMAT señalaron que las acciones promocionadas en los envases, como limpieza y desinfección, corresponden a categorías de productos que deben contar obligatoriamente con habilitaciones específicas y controles regulatorios para garantizar su seguridad.
El organismo también explicó que los enlaces donde se ofrecían estos productos fueron remitidos al área encargada del monitoreo y fiscalización de publicidad y promoción de productos sujetos a vigilancia sanitaria, con el objetivo de avanzar sobre la comercialización online de los artículos observados.
Por qué la ANMAT decidió retirarlos del mercado
La autoridad sanitaria nacional advirtió que, al no existir registros oficiales ni datos verificables sobre las empresas responsables de la importación o fabricación, no es posible garantizar las condiciones de manufactura ni la composición de los productos.
En ese sentido, la ANMAT remarcó que tampoco puede asegurarse que las formulaciones utilizadas contengan ingredientes autorizados por la normativa vigente ni que los productos sean eficaces y seguros para el uso doméstico o profesional.
La disposición destaca además que tanto los establecimientos elaboradores como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros sanitarios para poder comercializarse legalmente en el país.
Por este motivo, las áreas técnicas del organismo recomendaron prohibir el uso, la distribución y la venta en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de comercio electrónico.
La resolución también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, a organismos vinculados con la defensa del consumidor y a distintas áreas nacionales encargadas del control normativo y comercial.