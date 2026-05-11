Boletín Oficial

Alertan por productos importados ilegales: Anmat ordenó retirarlos del mercado

La medida alcanza a aerosoles desinfectantes para máquinas de afeitar y productos limpiadores para cocinas vitrocerámicas que se comercializaban en plataformas digitales. El organismo nacional advirtió que no cuentan con inscripción oficial ni datos de importadores habilitados.