Boletín Oficial

La Anmat aprobó una nueva regulación para alimentos y productos de limpieza alineada con el Mercosur

La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y busca unificar criterios sanitarios y técnicos entre los países del bloque regional. La normativa alcanza a alimentos y productos domisanitarios, como artículos de limpieza y desinfección.