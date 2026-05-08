La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó una nueva regulación para alimentos y productos de limpieza en el marco de un acuerdo impulsado por el Mercosur. La disposición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y apunta a armonizar los estándares sanitarios y de control entre los países miembros del bloque regional.
La Anmat aprobó una nueva regulación para alimentos y productos de limpieza alineada con el Mercosur
La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y busca unificar criterios sanitarios y técnicos entre los países del bloque regional. La normativa alcanza a alimentos y productos domisanitarios, como artículos de limpieza y desinfección.
La medida incorpora al sistema jurídico argentino la Resolución GMC Nº 36/22 del Mercosur, una normativa consensuada entre los Estados Parte para establecer criterios comunes vinculados a la fabricación, comercialización y fiscalización de determinados productos de consumo masivo.
Según detalló la ANMAT, el objetivo es avanzar hacia un esquema regulatorio unificado que facilite el intercambio comercial y garantice condiciones sanitarias equivalentes en toda la región.
El nuevo marco regulatorio alcanza tanto a productos alimenticios como a productos domisanitarios, categoría que incluye artículos de limpieza, desinfección e higiene utilizados en ámbitos domésticos y comerciales.
La actualización normativa se inscribe dentro de una serie de modificaciones que el organismo viene implementando en los últimos meses sobre controles sanitarios, registros y fiscalización de productos.
Qué establece la nueva normativa
De acuerdo con la resolución oficial, la incorporación de las reglas acordadas en el Mercosur responde a los compromisos asumidos por Argentina dentro del Protocolo de Ouro Preto, que fija mecanismos de integración normativa entre los países miembros del bloque.
La normativa busca establecer pautas comunes para el control de calidad, seguridad sanitaria, rotulado y circulación de productos. En términos prácticos, esto implica que ciertos criterios técnicos y requisitos documentales pasarán a ser equivalentes entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de evitar diferencias regulatorias que puedan dificultar el comercio regional.
En el caso de los productos domisanitarios, el cambio impacta sobre artículos como lavandinas, desinfectantes, limpiadores y productos de higiene doméstica.
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Este tipo de productos se encuentra bajo fiscalización de la ANMAT debido a los riesgos sanitarios que pueden representar si no cumplen con las condiciones de elaboración, etiquetado y comercialización establecidas por la normativa vigente.
La resolución también forma parte de un proceso de actualización regulatoria más amplio impulsado por el organismo nacional. En los últimos meses, la ANMAT avanzó con nuevas disposiciones vinculadas a cosméticos, productos de higiene personal y controles sanitarios sobre productos médicos y alimentos.
Especialistas del sector sostienen que la armonización normativa dentro del Mercosur permite agilizar procesos administrativos y reducir diferencias técnicas entre países, aunque remarcan que las exigencias sanitarias continúan siendo obligatorias para fabricantes, importadores y comercializadores.
Controles y antecedentes recientes
La implementación de esta regulación ocurre en un contexto en el que la ANMAT incrementó las acciones de fiscalización y retiro de productos irregulares del mercado argentino. En las últimas semanas, el organismo prohibió la comercialización de distintas marcas de productos de limpieza por carecer de registros sanitarios o presentar irregularidades en la documentación.
Entre las medidas recientes también se incluyeron prohibiciones sobre cosméticos, soluciones médicas y artículos de higiene personal sin autorización correspondiente. Según informó el organismo en distintas disposiciones, muchos de los productos detectados no contaban con inscripción oficial, datos de establecimientos habilitados o certificaciones técnicas obligatorias.
La ANMAT es el organismo encargado de controlar medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y productos de higiene en Argentina. Su función principal consiste en garantizar que los productos comercializados cumplan condiciones de seguridad, eficacia y calidad sanitaria.
En el caso de los alimentos, las regulaciones también se vinculan con políticas más amplias de control sanitario y etiquetado. En los últimos años, Argentina implementó modificaciones relacionadas con el etiquetado frontal de alimentos y la información nutricional para consumidores, en línea con recomendaciones internacionales.
La nueva resolución del Mercosur no modifica directamente esas políticas de etiquetado, aunque sí se integra al proceso general de armonización normativa regional impulsado por los países miembros.
Desde el organismo señalaron que la medida permitirá “garantizar la uniformidad regulatoria” dentro del bloque y facilitará la circulación de productos bajo criterios técnicos comunes. A su vez, remarcaron que continuarán vigentes los mecanismos de control, monitoreo y fiscalización sanitaria en todo el territorio nacional.