La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, comercialización, distribución y publicidad de una serie de productos de limpieza que eran promocionados a través de redes sociales y plataformas digitales sin contar con el registro sanitario correspondiente.
Se prohibieron productos de limpieza promocionados en redes sociales por falta de registro
La medida alcanza a artículos domisanitarios comercializados bajo la marca Maxus. El organismo advirtió que los productos no contaban con autorización sanitaria y ordenó retirarlos de la venta en todo el país.
La decisión fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todos los productos domisanitarios de la marca “Maxus”.
Según informó el organismo nacional, durante tareas de fiscalización y monitoreo se detectó que los artículos eran ofrecidos por internet pese a no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente para este tipo de productos. La ANMAT señaló además que se desconocen las condiciones de fabricación y control de calidad de los elementos comercializados.
Qué productos fueron prohibidos
La disposición alcanza a una amplia variedad de artículos utilizados para limpieza y mantenimiento del hogar. Entre ellos figuran desinfectantes, limpia pisos, detergentes, lavandinas, desengrasantes, suavizantes para ropa, aromatizantes, shampoo para autos, ceras, siliconas y productos para piletas, entre otros.
De acuerdo con la investigación realizada por el organismo, los productos eran promocionados en redes sociales y sitios web sin inscripción ante la autoridad sanitaria. Además, algunos se ofrecían como equivalentes o “tipo” de marcas reconocidas del mercado, práctica que también fue observada durante el proceso de fiscalización.
La ANMAT indicó que la empresa incumplió distintas resoluciones y disposiciones sanitarias que regulan la fabricación, registro, rotulado y comercialización de productos domisanitarios en Argentina. Estas normas exigen que cada producto cuente con autorización oficial y documentación respaldatoria sobre composición, procesos de elaboración y controles de calidad antes de salir al mercado.
En ese marco, el organismo recordó que los productos de limpieza deben exhibir información obligatoria en sus envases, incluyendo datos del fabricante, composición química, instrucciones de uso y advertencias de seguridad. La ausencia de esos registros impide verificar si los artículos cumplen con las condiciones mínimas para su utilización segura en ámbitos domésticos.
Investigación y medidas oficiales
La medida fue adoptada luego de una serie de controles realizados por áreas técnicas de fiscalización de ANMAT. Según consta en la disposición oficial, también se inició un sumario sanitario contra la firma involucrada y contra la persona señalada como responsable de los productos comercializados.
Además de prohibir la venta y distribución en todo el territorio nacional, el organismo ordenó comunicar la decisión a las autoridades sanitarias provinciales y a organismos vinculados con la defensa del consumidor y el control comercial.
La resolución se suma a otras medidas similares adoptadas por ANMAT en las últimas semanas, vinculadas con productos de limpieza, higiene y cuidado personal detectados sin habilitación sanitaria o con irregularidades en su composición y etiquetado.
En distintas oportunidades, el organismo nacional alertó sobre la compra de productos ofrecidos en redes sociales o plataformas digitales sin información verificable sobre su origen.
En esos casos, remarcaron que la falta de controles puede representar riesgos para la salud de los consumidores, especialmente cuando se trata de sustancias químicas utilizadas para limpieza, desinfección o mantenimiento del hogar.
La ANMAT recomendó adquirir únicamente productos autorizados y verificar que los envases cuenten con número de registro, identificación del fabricante y rotulado correspondiente. También sugirió evitar artículos que imiten marcas reconocidas o que no brinden información clara sobre su composición y modo de uso.
La disposición permanecerá vigente hasta que los productos alcanzados regularicen su situación ante la autoridad sanitaria nacional.