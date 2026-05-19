La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de distintos dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto que se vendían en plataformas digitales sin contar con el correspondiente registro sanitario.
Se prohibieron filtros y purificadores de agua de varias marcas por ser productos ilegales
La medida alcanza a productos comercializados en plataformas digitales bajo las marcas Vyse, Pideweb y Watercom, además de otros distribuidores. El organismo nacional advirtió que se desconoce la seguridad y eficacia de los dispositivos.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a productos de las marcas Vyse, Pideweb y Watercom, además de artículos comercializados por distribuidores identificados como Haru, Crafty Solution y Ecoaquas.
La decisión fue oficializada a través de la Disposición 2920/2026, firmada por el administrador nacional del organismo, Luis Eduardo Fontana, luego de una investigación iniciada a partir de tareas de monitoreo y fiscalización sobre publicaciones de venta online.
Según detalló ANMAT, durante los controles realizados por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, se detectó la comercialización de filtros y dispositivos para acondicionar agua de red que no estaban inscriptos ante el organismo sanitario nacional, requisito obligatorio para garantizar la trazabilidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos.
Venta online y productos sin habilitación
De acuerdo con la disposición publicada en el Boletín Oficial, los productos eran ofrecidos principalmente a través de plataformas digitales y redes de comercialización electrónica. En ese contexto, ANMAT detectó que varios de los artículos no tenían datos identificatorios claros ni información sobre establecimientos habilitados responsables de su fabricación o importación.
El organismo explicó que los productos involucrados pertenecían a las marcas Vyse, Pideweb y Watercom. Además, también se identificaron dispositivos vendidos sin marca comercial por distribuidores denominados Haru, Crafty Solution y Ecoaquas.
La investigación avanzó luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero realizara una consulta vinculada con la importación de productos que podrían encuadrarse dentro de la categoría de domisanitarios. A partir de allí, se logró identificar al titular de publicaciones asociadas a la marca Watercom en plataformas de comercio electrónico.
Según consta en la disposición oficial, la persona señalada es Matías Sebas Laura, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien quedó alcanzado por un sumario sanitario debido a presuntos incumplimientos de la normativa vigente.
ANMAT indicó además que la información sobre la identidad del titular de la tienda virtual fue aportada por la plataforma Mercado Libre, en función de los datos declarados por el propio usuario en su cuenta.
Qué riesgos advirtió la ANMAT
El organismo nacional remarcó que los productos prohibidos no cuentan con registros oficiales ni con empresas responsables habilitadas, situación que impide verificar aspectos esenciales relacionados con la calidad y seguridad sanitaria.
En ese sentido, ANMAT explicó que no es posible garantizar “la eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos” de los dispositivos comercializados, ya que se desconocen las condiciones de fabricación, importación y almacenamiento.
La disposición sostiene que estas medidas buscan proteger a potenciales compradores y usuarios frente a productos cuya procedencia y condiciones sanitarias no pueden ser verificadas por las autoridades.
Por ese motivo, el organismo resolvió prohibir en todo el territorio nacional el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de todos los lotes de los productos identificados como dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto de las marcas involucradas.
La prohibición también alcanza a cualquier dispositivo de acondicionamiento de agua que se comercialice sin marca identificatoria y sin el correspondiente rótulo.
Además de la prohibición, ANMAT ordenó iniciar un sumario sanitario contra el responsable vinculado a la comercialización de productos Watercom por presuntas infracciones a las resoluciones y disposiciones sanitarias vigentes.
Qué son los domisanitarios y por qué deben registrarse
Los dispositivos de acondicionamiento de agua domiciliaria forman parte de la categoría de productos domisanitarios, es decir, artículos destinados a la limpieza, desinfección o tratamiento dentro del ámbito doméstico.
En Argentina, estos productos deben estar registrados ante ANMAT para poder comercializarse legalmente. El registro permite verificar la composición, condiciones de elaboración, etiquetado, seguridad y funcionamiento de los dispositivos antes de que lleguen al mercado.
La normativa también exige que los productos incluyan información clara sobre el fabricante o importador, instrucciones de uso y datos de trazabilidad.
Desde el organismo nacional remarcaron que adquirir productos sin registro sanitario puede representar riesgos para la salud, especialmente cuando se trata de dispositivos destinados al tratamiento del agua de consumo.