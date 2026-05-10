Polémica

Vapeadores y bolsas de nicotina: pediatras alertan que la nueva regulación “abre la puerta” a más consumo adolescente

Entidades médicas y organizaciones de salud pública cuestionaron la decisión oficial de habilitar el registro y comercialización de cigarrillos electrónicos y productos con nicotina. Advirtieron sobre el impacto en adolescentes y reclamaron suspender la normativa.