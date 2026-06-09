En el marco de la primera recorrida territorial de la vocería provincial, Virginia Coudannes visitó Rafaela y brindó una conferencia de prensa en la Sala de Matrimonios del Registro Civil. Durante el encuentro, la funcionaria abordó temas vinculados a infraestructura deportiva, seguridad pública y desarrollo productivo.
Coudannes repasó obras, seguridad y los Juegos Suramericanos
La vocera del Gobierno de Santa Fe destacó el avance de las obras para los Odesur, informó sobre la captura de uno de los delincuentes más buscados de la provincia y anunció la ampliación de la cobertura del sistema 911.
A 95 días de los Juegos Suramericanos
Coudannes destacó que restan 95 días para el inicio de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Rafaela, Santa Fe y Rosario. La vocera señaló que la organización del evento es posible gracias al trabajo de la gestión provincial y remarcó que participarán más de 5.000 atletas de 15 países en 43 disciplinas deportivas.
Además, subrayó el impacto que tendrá la competencia en sectores como el turismo, la hotelería y la gastronomía, así como también en las localidades que recibirán a deportistas y delegaciones.
En cuanto a la infraestructura, informó que el microestadio de Rafaela registra un avance de obra del 70%, mientras que el velódromo ya alcanzó el 81% de ejecución.
“Este tipo de velódromos solo se construyen dos o tres por año en el mundo. La única provincia que tiene uno cubierto es San Juan y nosotros estamos posicionando a Rafaela en un lugar de referencia para el deporte”, expresó.
También indicó que la Villa Suramericana presenta un avance del 65% y recordó que, una vez finalizados los juegos, esas instalaciones quedarán como recursos habitacionales para la provincia.
Seguridad: captura de uno de los más buscados
Otro de los anuncios estuvo relacionado con la detención de Andrés “Plín” Acosta, señalado como integrante de organizaciones criminales vinculadas a hechos violentos ocurridos en Rosario.
Coudannes recordó que Acosta integraba la lista de los delincuentes más buscados de Santa Fe y destacó el trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y federales para concretar la captura en la Ciudad de Buenos Aires.
“Dijimos que los íbamos a encontrar a todos y lo estamos haciendo”, afirmó. La funcionaria aseguró que en los últimos 23 meses se concretaron 17 capturas de personas consideradas de alta relevancia para la seguridad provincial y vinculó esos resultados con la reducción de los índices de violencia.
Según indicó, mientras en 2023 se registraban más de 200 homicidios, en lo que va de 2026 se contabilizan 61 casos.
El 911 llegó a más de 100 nuevas localidades
Durante la conferencia también se anunció la ampliación del sistema de emergencias 911. Coudannes informó que, a partir de inversiones en tecnología y conectividad, 113 nuevas localidades de ocho departamentos santafesinos quedaron incorporadas al servicio.
Con esta expansión, más de 200 localidades cuentan actualmente con acceso al sistema, alcanzando una cobertura del 89,7% de la población provincial, equivalente a más de tres millones de habitantes.
La vocera definió al 911 como “el corazón del sistema de seguridad” y remarcó que no solo permite atender emergencias policiales, médicas o incendios, sino también realizar denuncias sin necesidad de concurrir presencialmente a una dependencia.
Producción y desarrollo
Finalmente, Coudannes destacó las políticas provinciales orientadas al fortalecimiento de la producción, el empleo y el desarrollo económico.
Como ejemplo mencionó la reciente realización de Agroactiva en Armstrong, donde se concentraron empresas, productores y distintos actores vinculados al entramado productivo santafesino.
La funcionaria sostuvo que la gestión de Maximiliano Pullaro busca acompañar a la industria, el comercio y los emprendedores mediante herramientas concretas que impulsen el crecimiento económico de la provincia.