La ciudad volvió a vestirse de historia y tradición automovilística para recibir una nueva edición de las tradicionales 500 Millas, una celebración que este año adquiere una dimensión especial al cumplirse cien años de la primera competencia que marcó un antes y un después en el deporte argentino.
Las 500 Millas celebran su centenario y vuelven a poner a Rafaela en el centro de la historia del automovilismo
La ciudad de Rafaela vive un fin de semana cargado de emoción y recuerdos con la celebración del centenario de las históricas 500 Millas. Durante la bienvenida oficial a los participantes, el intendente Leonardo Viotti destacó el valor deportivo, turístico y patrimonial de una competencia que dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo argentino y reafirmó el protagonismo de la ciudad como referencia nacional del deporte motor.
El acto oficial de bienvenida estuvo encabezado por el intendente Leonardo Viotti, quien recibió a los participantes y visitantes llegados desde distintos puntos del país y del exterior para formar parte de una programación especial que se extenderá durante todo el fin de semana.
Ante autoridades, organizadores, pilotos y aficionados, el mandatario destacó la trascendencia de una prueba que trascendió el ámbito deportivo para convertirse en parte de la identidad cultural de Rafaela.
Un siglo de una carrera que hizo historia
Durante su mensaje, Viotti recordó que las 500 Millas constituyen uno de los grandes hitos del automovilismo nacional y remarcó la importancia de alcanzar el centenario de una competencia que ayudó a posicionar a Rafaela en el mapa deportivo argentino.
El intendente señaló que no se trata de una edición más, sino de la conmemoración de cien años de una carrera que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y que contribuyó decisivamente al desarrollo de la tradición automovilística local.
La celebración reúne a vehículos históricos, coleccionistas, pilotos y apasionados por el deporte motor, recreando parte de la épica que convirtió a las 500 Millas en una de las competencias más emblemáticas de su tiempo.
La convocatoria, además, tiene un fuerte componente turístico y cultural, ya que atrae visitantes interesados en conocer la historia del automovilismo y el patrimonio vinculado a una disciplina que ha acompañado el crecimiento de Rafaela durante décadas.
Rafaela, una ciudad ligada al deporte y al automovilismo
En su discurso, Viotti también contextualizó la realización del evento dentro de un año particularmente importante para la ciudad en materia deportiva.
Rafaela será una de las sedes de los próximos Juegos Suramericanos, junto con las ciudades de Rosario y Santa Fe, un acontecimiento que representa una oportunidad histórica para fortalecer la infraestructura deportiva y proyectar la ciudad a nivel internacional.
El mandatario explicó que parte del recorrido de las actividades vinculadas al centenario atraviesa sectores donde actualmente se ejecutan obras y mejoras relacionadas con la preparación para ese evento continental.
De esta manera, la celebración de las 500 Millas se integra a una agenda deportiva más amplia que busca consolidar a Rafaela como una de las principales referencias deportivas de la región.
Patrimonio, turismo y encuentro para celebrar el centenario
Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el escenario elegido para la largada simbólica, un sector emblemático de la ciudad donde recientemente se llevaron adelante trabajos de recuperación y puesta en valor de los históricos adoquines.
Viotti resaltó el valor patrimonial de ese espacio urbano y estableció un vínculo simbólico entre la infraestructura centenaria y la propia historia de la competencia. Los adoquines, con casi un siglo de existencia, constituyen un testimonio material de una época en la que las primeras carreras comenzaron a forjar la identidad deportiva local.
El intendente también reconoció especialmente el trabajo desarrollado por el Club Atlético de Rafaela y su subcomisión organizadora, responsables de coordinar un amplio programa de actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo de todo el año.
La agenda incluye exposiciones, recorridos, encuentros de vehículos históricos y diversas propuestas destinadas a mantener viva la memoria de una competencia que supo convocar a miles de aficionados y que aún hoy despierta admiración entre nuevas generaciones.
La presencia de participantes provenientes de distintas provincias argentinas y de países vecinos, especialmente Uruguay, ratifica el alcance que conserva el evento a cien años de su nacimiento.
Más allá de la competencia y de los vehículos históricos, las 500 Millas vuelven a convertirse en un punto de encuentro para amigos, familias y apasionados del automovilismo, que encuentran en Rafaela un espacio para compartir experiencias, recordar anécdotas y rendir homenaje a una de las páginas más importantes del deporte motor nacional.
Con el centenario como marco, la ciudad celebra no sólo una carrera histórica, sino también una tradición que sigue vigente y que forma parte del patrimonio deportivo, cultural y social de Rafaela.