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Las 500 Millas celebran su centenario y vuelven a poner a Rafaela en el centro de la historia del automovilismo

La ciudad de Rafaela vive un fin de semana cargado de emoción y recuerdos con la celebración del centenario de las históricas 500 Millas. Durante la bienvenida oficial a los participantes, el intendente Leonardo Viotti destacó el valor deportivo, turístico y patrimonial de una competencia que dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo argentino y reafirmó el protagonismo de la ciudad como referencia nacional del deporte motor.