Departamento Las Colonias

Matilde: invertirán más de $74 millones para avanzar con una nueva etapa del Boulevard San Martín

El presidente comunal Lucas Saldaño firmó un convenio del Programa de Obras Urbanas junto a autoridades provinciales. Los fondos, que superan los 74 millones de pesos, permitirán continuar la ejecución del Boulevard San Martín con trabajos de cordón cuneta, ripio, iluminación y desagües en el tramo comprendido entre las calles España y Austria.