La localidad de Matilde continuará avanzando en el desarrollo de una de sus obras urbanas más importantes gracias a un nuevo aporte provincial destinado a fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Matilde: invertirán más de $74 millones para avanzar con una nueva etapa del Boulevard San Martín
El presidente comunal Lucas Saldaño firmó un convenio del Programa de Obras Urbanas junto a autoridades provinciales. Los fondos, que superan los 74 millones de pesos, permitirán continuar la ejecución del Boulevard San Martín con trabajos de cordón cuneta, ripio, iluminación y desagües en el tramo comprendido entre las calles España y Austria.
El presidente comunal, Lucas Saldaño, participó en la ciudad de Esperanza de la firma del convenio correspondiente al Programa de Obras Urbanas (POU), en un acto encabezado por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y la diputada provincial Jimena Senn.
Financiamiento
A través de este acuerdo, la Comuna de Matilde recibirá un financiamiento de 74.074.350 pesos que permitirá dar continuidad a la ejecución del Boulevard San Martín, una obra considerada estratégica para el crecimiento y la integración urbana de la localidad.
Los trabajos previstos abarcarán el tramo comprendido entre las calles España y Austria, consolidando una nueva etapa de una intervención que busca mejorar la conectividad, la transitabilidad y el ordenamiento urbano de uno de los sectores más importantes del pueblo.
Según se informó, la obra incluirá movimiento de suelo, construcción de cordón cuneta, colocación de ripio, instalación de nuevas luminarias y ejecución de desagües principales, tareas fundamentales para optimizar la infraestructura vial y garantizar un mejor escurrimiento de las aguas en días de lluvia.
Desde la Comuna destacaron que estas mejoras no solo transformarán el aspecto urbano del sector, sino que también generarán beneficios concretos para los vecinos, facilitando la circulación vehicular y peatonal, incrementando la seguridad y contribuyendo al desarrollo ordenado de la localidad.
La continuidad del Boulevard San Martín forma parte de una planificación de largo plazo impulsada por la gestión comunal, orientada a dotar a Matilde de obras que acompañen su crecimiento y respondan a las necesidades de la comunidad.
Respaldo
En ese sentido, Lucas Saldaño valoró el respaldo del Gobierno de la Provincia para avanzar con proyectos que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes. La articulación entre los distintos niveles del Estado permite llevar adelante inversiones que resultan fundamentales para localidades del interior santafesino.
La inversión provincial se enmarca dentro del Programa de Obras Urbanas, una herramienta destinada a financiar proyectos de infraestructura en municipios y comunas de todo el territorio santafesino, promoviendo el desarrollo local y fortaleciendo los servicios públicos.
Desde la Comuna de Matilde expresaron su agradecimiento al Gobierno de Santa Fe por el acompañamiento permanente y remarcaron que este nuevo aporte permitirá seguir concretando obras que potencian el crecimiento de la localidad y generan mejores condiciones para las generaciones presentes y futuras.
Con esta nueva etapa del Boulevard San Martín, Matilde reafirma su apuesta al desarrollo urbano, consolidando una infraestructura que contribuirá a una mayor integración de los distintos sectores del pueblo y a una mejor calidad de vida para toda la comunidad.