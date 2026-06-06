En una nueva muestra de su compromiso con el cuidado del ambiente y la construcción de hábitos sostenibles, la Comuna de Humboldt llevó adelante una jornada especial de concientización en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, trabajando de manera articulada con la comunidad educativa del Colegio San José N.º 1011 y la Escuela Justo José de Urquiza.
Concientización y acción: Humboldt promueve el compostaje domiciliario junto a las escuelas
El Ejecutivo local desarrolló una actividad de concientización junto a instituciones educativas locales, promoviendo la separación de residuos orgánicos en los hogares. Durante la jornada se entregaron baldes a las familias participantes y se destacó el funcionamiento del sistema de recolección diferenciada que permite transformar residuos en recursos para beneficio de toda la comunidad.
La actividad tuvo como eje central la promoción de la separación de residuos orgánicos en los hogares, una práctica que contribuye a reducir el impacto ambiental, optimizar la gestión de residuos y generar recursos que luego son reutilizados en beneficio de toda la localidad.
Educación ambiental desde las aulas
La propuesta incluyó un micro radial realizado en la Plaza Independencia, donde estudiantes, docentes, autoridades y vecinos compartieron reflexiones sobre la importancia de adoptar conductas responsables para el cuidado del entorno.
Durante el encuentro se concretó la entrega de un balde para la separación de residuos orgánicos a cada familia participante, una herramienta que permitirá facilitar la clasificación de los desechos en origen y fortalecer el sistema de recolección diferenciada que funciona en la localidad.
Desde la Comuna destacaron que acciones cotidianas como la correcta disposición de los residuos constituyen un paso fundamental para mantener limpio el pueblo, reducir el volumen de basura y avanzar hacia un modelo más sustentable de gestión ambiental.
Un sistema que transforma residuos en recursos
Humboldt cuenta desde hace años con un sistema de recolección diferenciada que posibilita recuperar materiales reciclables y aprovechar los residuos orgánicos mediante procesos de compostaje.
El compost generado es utilizado posteriormente en el Vivero Comunal, así como en plazas, parques y distintos espacios verdes del pueblo. De esta manera, aquello que inicialmente se considera un residuo se convierte en un recurso valioso para mejorar la calidad ambiental y embellecer los espacios públicos que disfrutan los vecinos.
Este circuito de economía circular permite reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final y, al mismo tiempo, aporta nutrientes naturales para el mantenimiento de la infraestructura verde local.
Más vecinos podrán sumarse a la iniciativa
Como parte de la continuidad de esta campaña, las autoridades comunales informaron que a partir de la próxima semana los vecinos interesados podrán retirar gratuitamente un balde para la separación de residuos orgánicos en las oficinas de la Comuna de Humboldt, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13.
La iniciativa busca ampliar la participación ciudadana y consolidar una cultura ambiental basada en la responsabilidad compartida entre instituciones, organismos públicos y comunidad.
Asimismo, desde la administración local expresaron un especial reconocimiento al Colegio San José por impulsar espacios de reflexión y aprendizaje vinculados al cuidado de la denominada “Casa Común”, así como al personal del Vivero Comunal, que diariamente trabaja en la producción y mantenimiento de los espacios verdes de la localidad.
La jornada concluyó con un mensaje claro: cada acción individual, por pequeña que parezca, puede generar un impacto positivo cuando se multiplica en toda la comunidad. Con ese objetivo, Humboldt continúa promoviendo iniciativas que combinan educación, participación y sostenibilidad para construir un futuro más limpio y respetuoso con el ambiente.