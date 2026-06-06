En el Día Mundial del Medio Ambiente

Concientización y acción: Humboldt promueve el compostaje domiciliario junto a las escuelas

El Ejecutivo local desarrolló una actividad de concientización junto a instituciones educativas locales, promoviendo la separación de residuos orgánicos en los hogares. Durante la jornada se entregaron baldes a las familias participantes y se destacó el funcionamiento del sistema de recolección diferenciada que permite transformar residuos en recursos para beneficio de toda la comunidad.