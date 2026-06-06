Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Las botas vintage de los 90 volverán en el invierno 2026 con puntas cuadradas, tacos cómodos y estilo clásico para looks urbanos y elegantes.

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Las botas vintage de los años 90 volverán con fuerza en el invierno 2026. Se destacarán por puntas cuadradas, tacos bajos o medios y materiales clásicos como cuero envejecido y gamuza, con una estética simple y funcional.

Mirá tambiénCómo son las botas vintage de los 90 que marcarán el invierno 2026

Este estilo retro se adaptará a looks urbanos y elegantes. Predominarán los tonos neutros y las cañas medias o altas, combinadas con pantalones ajustados, vestidos tejidos y medias opacas.

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