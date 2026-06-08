Operativo en Buenos Aires

Cayó “Plin” Acosta, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe por asociación ilícita

El arresto se concretó tras un operativo de inteligencia coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales. El sospechoso estaba vinculado a una organización criminal investigada por distintos hechos violentos y contaba con pedido de captura vigente.