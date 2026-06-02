Seguridad provincial

Angelini destacó el impacto de la Ley de Microtráfico tras casi 500 allanamientos en mayo

Los procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones permitieron secuestrar drogas, armas, vehículos, dinero y teléfonos celulares en distintos puntos de la provincia. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad resaltaron el rol de las investigaciones criminales y el trabajo coordinado con la Justicia.