La Fórmula 1 afrontará este fin de semana la octava fecha de la temporada en el Red Bull Ring y Pirelli ya confirmó la selección de neumáticos que tendrán a disposición los equipos para el Gran Premio de Austria.
Pirelli apuesta por los neumáticos más blandos para el Gran Premio de Austria
El Red Bull Ring recibirá a la Fórmula 1 con los compuestos C3, C4 y C5, una elección pensada para favorecer diferentes estrategias en uno de los circuitos más cortos del calendario.
La marca italiana eligió los tres compuestos más blandos de su gama para la cita austríaca: el C3 será el neumático duro, el C4 ocupará el lugar del medio y el C5 será la opción blanda para clasificación y carrera.
La decisión responde a las características particulares del trazado de Spielberg, uno de los más cortos del calendario con apenas 4,318 kilómetros de extensión y solo diez curvas distribuidas a lo largo de la vuelta. Aunque la superficie del circuito es relativamente abrasiva, el desgaste de los neumáticos no suele convertirse en el principal problema para los equipos.
El verdadero desafío está en la degradación térmica. Las constantes aceleraciones y frenadas, combinadas con importantes cambios de elevación, someten a los neumáticos a exigentes variaciones de temperatura durante toda la vuelta. A diferencia de otros circuitos de alta velocidad, las cargas laterales permanecen relativamente contenidas debido al escaso número de curvas rápidas.
Estas condiciones permiten a Pirelli optar por compuestos más blandos y abrir la puerta a distintas estrategias de carrera. La gestión de la temperatura de los neumáticos podría convertirse en uno de los factores decisivos durante las 71 vueltas programadas para el domingo.
El escenario será muy diferente apenas una semana después, cuando la categoría se traslade a Silverstone para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña. Allí Pirelli utilizará la combinación más dura de toda la temporada, integrada por los compuestos C1, C2 y C3.
La elección refleja las enormes diferencias entre ambos circuitos. Mientras Austria premia la tracción y las frenadas fuertes, Silverstone se caracteriza por sus largas curvas de alta velocidad, que generan algunas de las mayores cargas laterales de todo el campeonato. En especial, el neumático delantero izquierdo suele soportar un esfuerzo extremo debido a la gran cantidad de curvas hacia la derecha presentes en el trazado británico.
Para Austria, en cambio, el objetivo será encontrar el equilibrio entre rendimiento y conservación en un circuito donde las diferencias suelen ser mínimas y cualquier detalle estratégico puede marcar la diferencia.
Con temperaturas superiores a los 30 grados previstas para el fin de semana, la gestión de los neumáticos volverá a convertirse en un elemento clave para los equipos en una fase del campeonato que comienza a adquirir cada vez más importancia en la lucha por los títulos.
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