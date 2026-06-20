Cuando Renault decidió relanzar su proyecto de Fórmula 1 bajo la marca Alpine en 2021, el objetivo era ambicioso: convertir a la histórica estructura de Enstone en una referencia capaz de pelear regularmente por podios y acercarse a los grandes equipos de la categoría.
Alpine encuentra el rumbo: la reconstrucción que alimenta los sueños de volver a la élite de la F1
Tras años de cambios constantes, crisis deportivas y decisiones cuestionadas, Alpine parece haber encontrado una dirección clara. La escudería francesa dejó atrás el peor momento de su historia reciente y comienza a mostrar señales concretas de recuperación. La reestructuración impulsada por Flavio Briatore, la llegada de nuevos referentes técnicos y una visión más estable alimentan la esperanza de volver a ser un actor importante en la Fórmula 1.
Sin embargo, la realidad estuvo lejos de esas expectativas. Si bien Alpine logró consolidarse durante algunos años como uno de los mejores representantes de la zona media, nunca consiguió dar el salto definitivo hacia el grupo de elite integrado por Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren.
La victoria de Esteban Ocon en Hungría 2021 representó un punto alto que alimentó las ilusiones, pero con el paso del tiempo los resultados comenzaron a estancarse. La situación se agravó durante 2024, cuando la escudería sufrió una de las peores temporadas de su historia reciente y terminó hundida en el fondo de la parrilla.
A partir de allí comenzó una profunda reconstrucción que hoy parece empezar a dar resultados.
El fin de la inestabilidad: una conducción que busca ordenar el proyecto
Uno de los principales problemas que arrastró Alpine durante la última década fue la falta de continuidad en su conducción.
Desde la recompra del equipo por parte de Renault en 2015, una larga lista de directivos pasó por Enstone sin lograr consolidar un proyecto estable. Fred Vasseur, Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Davide Brivio, Laurent Rossi, Otmar Szafnauer, Bruno Famin y Oli Oakes son apenas algunos de los nombres que ocuparon cargos de relevancia en un período marcado por los constantes cambios de rumbo.
Cada reestructuración implicó modificaciones en la estrategia deportiva, en el departamento técnico e incluso en la filosofía general del equipo. Esa falta de continuidad terminó reflejándose en la pista.
La llegada de Flavio Briatore como asesor ejecutivo, pese a las controversias que todavía genera su figura por el recordado escándalo del "Crashgate" de 2008, marcó un punto de inflexión. El empresario italiano asumió la tarea de reorganizar una estructura que parecía atrapada en un ciclo permanente de crisis.
Junto a Steve Nielsen y David Sánchez, Alpine comenzó a construir una nueva base operativa con una visión más clara y objetivos de largo plazo.
Menos costos, más competitividad y una apuesta al futuro
La transformación también alcanzó aspectos estructurales fundamentales.
Una de las decisiones más trascendentes fue el cierre del histórico programa de motores Renault en Viry-Châtillon, una medida que generó fuertes debates dentro de la marca pero que permitió reducir costos y simplificar operaciones.
Paralelamente, Alpine selló un acuerdo para utilizar unidades de potencia Mercedes, una elección que busca garantizar competitividad técnica mientras el equipo concentra recursos en el desarrollo aerodinámico y organizacional.
Los resultados de este proceso ya comienzan a observarse. Entre las temporadas 2025 y 2026 el avance deportivo fue evidente y la escudería volvió a posicionarse como una de las referencias de la zona media, con aspiraciones concretas de seguir creciendo.
La renovación contractual de Pierre Gasly también aportó estabilidad a un proyecto que durante años estuvo marcado por la incertidumbre.
Aunque todavía queda un largo camino para desafiar a los gigantes de la categoría, en Enstone vuelve a respirarse optimismo. Después de años de turbulencias, Alpine parece haber encontrado algo que le resultó esquivo durante demasiado tiempo: una dirección clara.
Y en una Fórmula 1 donde la estabilidad suele ser tan importante como la velocidad, ese puede ser el primer paso para volver a convertirse en protagonista.