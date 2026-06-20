Análisis

Alpine encuentra el rumbo: la reconstrucción que alimenta los sueños de volver a la élite de la F1

Tras años de cambios constantes, crisis deportivas y decisiones cuestionadas, Alpine parece haber encontrado una dirección clara. La escudería francesa dejó atrás el peor momento de su historia reciente y comienza a mostrar señales concretas de recuperación. La reestructuración impulsada por Flavio Briatore, la llegada de nuevos referentes técnicos y una visión más estable alimentan la esperanza de volver a ser un actor importante en la Fórmula 1.