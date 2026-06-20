Franco Colapinto sumará un nuevo capítulo especial a su creciente trayectoria en la Fórmula 1. El piloto argentino volverá a conducir el emblemático Lotus E20, esta vez en el prestigioso Festival de la Velocidad de Goodwood, uno de los encuentros más importantes del calendario mundial del automovilismo.
Franco Colapinto volverá a conducir el Lotus E20 en Goodwood
El piloto argentino será una de las figuras de Alpine en uno de los eventos automovilísticos más prestigiosos del mundo. Conducirá el histórico monoplaza de Fórmula 1 que ya exhibió ante una multitud en Buenos Aires.
La participación del joven bonaerense fue confirmada por Alpine, escudería con la que compite actualmente en la máxima categoría, y tendrá lugar el próximo 12 de julio en la tradicional subida de Goodwood, el evento central del festival que se desarrolla cada año en Inglaterra.
Será un reencuentro especial para Colapinto con el monoplaza de la temporada 2012 de Fórmula 1, el mismo que manejó a finales de abril durante el multitudinario road show realizado en Buenos Aires. Aquella exhibición reunió a más de 600.000 personas, según cifras oficiales, y se convirtió en uno de los eventos automovilísticos más convocantes de los últimos años en el país.
Un escenario de prestigio mundial
Celebrado en los jardines de Goodwood House, en el sur de Inglaterra, el Festival de la Velocidad es considerado una verdadera meca para los amantes del deporte motor.
Cada edición reúne a fabricantes, escuderías, pilotos y leyendas del automovilismo provenientes de distintas categorías, en una combinación única de historia, innovación y espectáculo. Allí conviven vehículos históricos, modelos de competición actuales, autos de rally, prototipos de resistencia, motocicletas y superdeportivos.
La gran atracción del evento es la tradicional "Hillclimb", una exigente subida de casi dos kilómetros donde los protagonistas exhiben el potencial de sus máquinas ante decenas de miles de espectadores.
En ese escenario, Colapinto tendrá nuevamente la oportunidad de mostrar su talento al volante del Lotus E20, que para la ocasión lucirá la actual decoración de Alpine.
La presencia argentina formará parte de una destacada delegación de Alpine que dirá presente en Goodwood.
Junto a Colapinto estarán el francés Pierre Gasly, compañero del argentino en la Fórmula 1; Paul Aron, piloto de reserva del equipo; y los jóvenes Alex Dunne y Nina Gademan, integrantes de la Academia Alpine.
La participación de la escudería francesa busca acercar a los aficionados algunos de sus vehículos más representativos y reforzar el vínculo con el público en uno de los eventos más populares del automovilismo internacional.
Un año de crecimiento para Colapinto
La invitación a Goodwood representa un nuevo reconocimiento para Colapinto, quien continúa consolidando su presencia dentro del proyecto deportivo de Alpine y ganando protagonismo en el escenario internacional.
El piloto argentino se ha convertido en una de las figuras más seguidas por los aficionados latinoamericanos y su presencia en Goodwood promete ser uno de los grandes atractivos para el público que asistirá al festival.
La edición 2026 del Festival de la Velocidad de Goodwood se desarrollará entre el 9 y el 12 de julio y volverá a reunir a algunas de las máximas estrellas del automovilismo mundial, con Franco Colapinto como uno de los nombres destacados de la representación de Alpine.