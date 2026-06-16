F1

La FIA, en el centro de la escena: del podio recuperado por Gasly a la sanción contra Colapinto

Cuando parecía que la polémica de Mónaco comenzaba a apagarse, Barcelona volvió a poner a la FIA bajo la lupa., la máxima autoridad de la Fórmula 1 tomó decisiones que generaron controversia. Mientras McLaren y Red Bull apelan por el caso de Pierre Gasly en Mónaco, en Barcelona la sanción a Franco Colapinto volvió a abrir el debate sobre los criterios de los comisarios.