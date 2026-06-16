El Gran Premio de Barcelona-Catalunya dejó emociones fuertes, una victoria histórica de Lewis Hamilton con Ferrari y varios cambios en el panorama de la temporada 2026 de Fórmula 1. Tras la séptima fecha del campeonato, la categoría elaboró su tradicional balance de ganadores y perdedores del fin de semana.
Hamilton y Alpine celebran, Antonelli y Aston Martin sufren: el balance que dejó Barcelona
La Fórmula 1 analizó los grandes protagonistas que dejó el Gran Premio de España. Lewis Hamilton encabezó la lista de los destacados, mientras que Kimi Antonelli y Aston Martin estuvieron entre los más perjudicados.
Hamilton, el gran ganador
El británico fue la figura indiscutida del domingo. Después de conseguir su primera fila de salida con Ferrari, Hamilton apostó por una estrategia agresiva y sacó provecho del potencial de un SF-26 actualizado para conquistar su primer triunfo con la Scuderia.
La victoria tuvo un valor especial: fue la número 106 de su carrera, lo convirtió en el piloto más veterano en ganar un Gran Premio desde 1970 y le permitió ampliar su ventaja sobre varios rivales directos en el campeonato.
Antonelli, el golpe más duro
Si Hamilton celebró, Kimi Antonelli sufrió uno de los momentos más amargos de la temporada. El líder del campeonato parecía encaminado a terminar segundo tras superar a su compañero George Russell, pero una falla en la batería lo dejó fuera de carrera a pocas vueltas del final.
Fue su primer abandono del año y el segundo problema de confiabilidad importante para Mercedes en las últimas fechas.
Russell volvió al podio
Después de dos Grandes Premios sin sumar, George Russell recuperó protagonismo en Barcelona. El británico logró la pole position y terminó heredando el segundo puesto tras el abandono de Antonelli.
El resultado representó su primer podio desde China y lo mantiene en la pelea por el campeonato.
Leclerc, de la frustración al abandono
Charles Leclerc vivió otro fin de semana complicado. El monegasco quedó condicionado por su accidente en clasificación y, cuando parecía encaminado a rescatar un resultado positivo, una falla hidráulica lo obligó a abandonar sobre el final.
El piloto de Ferrari no sube al podio desde Japón y quedó más relegado frente a Hamilton en la tabla de posiciones.
Norris y McLaren recuperaron terreno
Tras un difícil paso por Mónaco, McLaren mostró señales de recuperación. Lando Norris fue el más competitivo de los autos papaya durante todo el fin de semana y terminó tercero gracias a un ritmo sólido y al abandono de Antonelli.
El podio le permitió acercarse nuevamente a los puestos de privilegio del campeonato.
Hulkenberg y una eliminación insólita
Uno de los episodios más curiosos de la carrera tuvo como protagonista a Nico Hulkenberg. El alemán marchaba con posibilidades concretas de sumar sus primeros puntos del año cuando una piedra levantada por otro auto impactó sobre el interruptor de emergencia de su Audi y apagó el vehículo de manera instantánea.
Una situación tan extraña como frustrante para el experimentado piloto.
Alpine, entre los destacados
La Fórmula 1 también ubicó a Alpine entre los ganadores del fin de semana. Luego de un comienzo complicado en los entrenamientos y una clasificación lejos de los puestos de adelante, el equipo reaccionó en carrera.
Pierre Gasly terminó séptimo y Franco Colapinto cruzó la meta octavo, aunque posteriormente cayó al décimo puesto por una sanción. De todos modos, la escudería francesa sumó con sus dos autos y consolidó su quinta posición en el campeonato de constructores.
Aston Martin y Williams, entre los perdedores
La contracara la protagonizaron Aston Martin y Williams. El equipo de Silverstone sufrió los abandonos de Lance Stroll y Fernando Alonso, quedándose sin autos en pista por tercera vez en la temporada.
Williams tampoco encontró respuestas en un circuito que expuso varias debilidades del FW48. Carlos Sainz apenas pudo terminar 12° frente a su público y Alex Albon utilizó buena parte de la carrera para realizar pruebas tras sufrir inconvenientes técnicos.
Racing Bulls sigue creciendo
Otro de los equipos destacados fue Racing Bulls. Liam Lawson volvió a sumar puntos y Arvid Lindblad consiguió otro resultado dentro del top diez, confirmando el buen momento de una estructura que se consolida como una de las revelaciones de la temporada.
¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?
El próximo episodio en la actual temporada de la Fórmula 1 tendrá lugar entre el 26 y el 28 de junio, en el marco del Gran Premio de Austria.