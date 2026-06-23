Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine A526 este fin de semana en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, una fecha que aparece marcada en rojo para el equipo francés. No sólo por el desafío deportivo que representa el Red Bull Ring, uno de los circuitos más veloces y exigentes del calendario, sino también porque será la carrera de casa de BWT, patrocinador principal de la escudería.
Colapinto llega a Austria con Alpine en alza: “Queremos seguir luchando por los puntos”
El piloto argentino afronta el Gran Premio de Austria tras el doblete de puntos conseguido por Alpine en Barcelona. El equipo francés correrá en Spielberg una fecha especial para BWT, su patrocinador principal.
Alpine llega a Spielberg con buenas sensaciones después del resultado conseguido en Barcelona, donde el equipo pudo sumar con sus dos autos y sostener una racha positiva dentro de una temporada muy apretada en la zona media. Para Colapinto, ese impulso es importante en el arranque de una nueva doble fecha europea.
“Fue positivo para el equipo conseguir otro doblete de puntos en Barcelona. Hay muy buenas sensaciones ahora que estamos bien encaminados en Europa y estoy deseando que llegue la próxima doble cita que comienza esta semana en Spielberg”, expresó el argentino en la previa difundida por Alpine.
Antes de instalarse por completo en el circuito, Colapinto visitará la sede de BWT en Mondsee, donde conocerá de cerca el trabajo de la compañía en tecnología de filtración de agua. Para Alpine, el fin de semana austríaco también tendrá un componente institucional y emocional, ya que el color rosa de BWT es parte central de la identidad visual del A526 y de su mensaje vinculado al acceso al agua potable limpia y segura.
“Visitaré BWT en Mondsee para ver el increíble trabajo que hacen con la tecnología de filtración de agua y la importancia del agua potable. Los visité el año pasado y es una parte muy hermosa del mundo que estoy deseando volver a ver”, contó Colapinto.
Un circuito corto, rápido y sin margen de error
El Red Bull Ring es uno de los trazados más particulares del calendario. Ubicado en Spielberg, en plena región de Estiria, combina rectas, fuertes frenajes, curvas rápidas y cambios de elevación. La primera parte de la vuelta asciende por la ladera austríaca, con una subida cercana a los 60 metros y una pendiente del 12% hasta la curva 3, antes de descender hacia la recta posterior y enlazar sectores de alta velocidad.
Esa configuración lo convierte en un circuito breve, intenso y con diferencias mínimas entre los pilotos. En los últimos años, las vueltas de clasificación apenas superaron el minuto, por lo que cualquier detalle puede hacer perder varias posiciones.
Colapinto conoce bien ese escenario. En Austria ya logró resultados importantes en su camino hacia la Fórmula 1, con un podio en la carrera principal de Fórmula 2 en 2024 y otro en su temporada debut dentro de la Fórmula 3 en 2022.
“El circuito es muy divertido y tiene un buen flujo. He tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en la carrera principal de Fórmula 2 en 2024 y un podio en mi temporada de debut en Fórmula 3 en 2022”, recordó el piloto argentino.
La clave, según Colapinto, estará en encontrar rendimiento desde el inicio del fin de semana. En un trazado tan corto, la clasificación puede tener un peso decisivo, porque las diferencias suelen ser menores que en otros circuitos y recuperar terreno no siempre resulta sencillo.
“Es el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo que lo hace sentir implacable. Por eso, el ritmo a una vuelta tiene que ser fuerte, porque las diferencias probablemente serán menores que en la mayoría de los circuitos. Nos gustaría seguir luchando por los puntos y, más que nunca, tendremos que ponernos en marcha de inmediato para seguir compitiendo bien con nuestros rivales”, analizó.
Alpine quiere mejorar los sábados
La clasificación aparece como uno de los grandes puntos a corregir para Alpine. Pierre Gasly también lo remarcó en la previa, después de un fin de semana en Barcelona donde el equipo mostró mejor ritmo en carrera que a una vuelta.
“Barcelona presentó sus desafíos, especialmente en la clasificación, un área en la que debemos seguir trabajando. La carrera fue mucho mejor, el ritmo fue bueno, pero aún estamos muy lejos de los cuatro primeros equipos y debemos seguir esforzándonos para reducir esa brecha”, explicó el francés.
Gasly describió al trazado austríaco como un circuito exigente, con poco descanso al volante, muchas zonas de frenada fuerte, alta velocidad y cambios de elevación. En ese contexto, la precisión será determinante.
“Austria es un circuito difícil, con poco descanso al volante. Es de alta velocidad, con muchos cambios de elevación, zonas de frenada dura y bastante corto, lo que significa que hay que ser impecable, ya que cualquier pequeño error castiga el tiempo por vuelta”, sostuvo.
Steve Nielsen, representante de Alpine, también reconoció que el equipo ya empieza a identificar con mayor claridad las fortalezas y debilidades del paquete. El rendimiento de los domingos permitió rescatar puntos incluso cuando los autos no quedaron bien ubicados en la grilla, pero la escudería sabe que necesita dar un paso adelante los sábados.
“Sabemos cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro paquete y las áreas en las que debemos centrarnos. Claramente, la clasificación es un área en la que necesitamos mejorar. Dicho esto, incluso con coches fuera de lugar en la parrilla, nos hemos recuperado bien los domingos y hemos podido sumar puntos”, señaló.
Nuevas piezas y una doble fecha clave
Alpine afronta un tramo intenso del calendario europeo. Después de Austria llegará Silverstone, el Gran Premio de casa para la base de Enstone, por lo que el equipo se prepara para dos fines de semana de alta exposición deportiva e institucional.
Nielsen adelantó que Alpine llevará nuevos elementos al auto en algunas de las próximas carreras como parte del plan para mejorar el rendimiento del A526. En una zona media tan cerrada, cada actualización puede resultar decisiva para sostener la pelea por los puntos.
“Llevaremos nuevos elementos al coche en algunas de las próximas carreras mientras continuamos nuestro esfuerzo por mejorar el rendimiento”, anticipó.
El responsable del equipo también destacó el trabajo de sus dos pilotos. Tanto Gasly como Colapinto vienen empujando al grupo en un momento importante de la temporada, con Alpine buscando consolidarse dentro de los diez mejores y acercarse a los equipos de adelante.
“Todos en el equipo están motivados para obtener más buenos resultados, especialmente Pierre y Franco, quienes están haciendo un gran trabajo en este momento para impulsar el juego del equipo. Ambos quieren más del paquete y depende de nosotros seguir encontrando mejoras y permitir que prosperen”, remarcó Nielsen.
Para Colapinto, Austria representa una oportunidad interesante. Llega con antecedentes positivos en el circuito, con confianza tras el paso por Barcelona y con un Alpine que, aunque todavía reconoce limitaciones, logró encontrar una base para pelear por puntos. En Spielberg, donde cada milésima cuenta, el argentino necesitará entrar rápido en ritmo desde el primer entrenamiento.
El desafío será exigente, pero también estimulante: un circuito corto, veloz, sin margen para el error y con una zona media que promete otra batalla cerrada. Allí, Colapinto intentará volver a ser protagonista y extender el buen momento de Alpine en Europa.