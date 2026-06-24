Fórmula 1

Briatore abre la puerta a la continuidad de Colapinto: "¿Por qué no seguir con Franco y Pierre?"

El asesor ejecutivo de Alpine destacó la evolución del piloto argentino dentro y fuera de la pista, elogió su integración al equipo y dejó abierta la posibilidad de mantener la actual alineación para la temporada 2027.