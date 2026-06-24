El futuro de Franco Colapinto en Alpine comenzó a tomar forma. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, elogió el crecimiento que mostró el argentino durante la temporada 2026 y dejó una frase que alimenta las expectativas de continuidad: "¿Por qué no seguir con Franco y Pierre?". La definición sobre la alineación del equipo llegaría antes del receso de verano europeo. El futuro de Franco Colapinto en Alpine comenzó a tomar forma. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, elogió el crecimiento que mostró el argentino durante la temporada 2026 y dejó una frase que alimenta las expectativas de continuidad: "¿Por qué no seguir con Franco y Pierre?". La definición sobre la alineación del equipo llegaría antes del receso de verano europeo.
Briatore abre la puerta a la continuidad de Colapinto: "¿Por qué no seguir con Franco y Pierre?"
El asesor ejecutivo de Alpine destacó la evolución del piloto argentino dentro y fuera de la pista, elogió su integración al equipo y dejó abierta la posibilidad de mantener la actual alineación para la temporada 2027.
Durante su participación en el podcast Beyond The Grid, Briatore destacó la evolución que experimentó Colapinto desde su llegada a la estructura de Enstone y remarcó el trabajo que el equipo viene realizando para acompañar su desarrollo dentro y fuera de la pista.
"Franco se está integrando mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente y también en la relación con el equipo. Estamos trabajando muy duro con él", explicó el dirigente italiano.
Briatore también reveló que mantiene un contacto frecuente con el piloto argentino, quien recientemente se instaló en Mónaco para estar más cerca de la actividad del equipo.
"Lo veo mucho en Mónaco. Hablamos seguido. Llegó a la Fórmula 1 con mucha presión y asentarse mentalmente no es sencillo. Tenemos que ayudarlo", señaló.
El italiano destacó además la confianza que Colapinto fue ganando con el paso de las carreras y no dudó en remarcar el potencial que observa en el bonaerense.
"Hemos trabajado mucho con Franco y ahora, poco a poco, está encontrando confianza. No sé hasta dónde llegará su talento, pero talento tiene, eso es cien por ciento seguro", afirmó.
Los resultados también acompañan esa evolución. Después de completar 2025 sin sumar puntos, Colapinto dio un importante salto de calidad en su primera temporada completa con Alpine. El argentino ya consiguió cuatro llegadas dentro del Top 10 en China, Miami, Canadá y Barcelona, aportando 16 de los 57 puntos que acumula la escudería francesa en el Campeonato de Constructores.
Su actuación más destacada llegó en Canadá, donde logró el sexto puesto, el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1. Además, mostró una mayor consistencia en clasificación, llegando incluso a superar a Pierre Gasly en varias oportunidades.
Con Alpine consolidado como el mejor equipo del pelotón medio en el arranque de la temporada, Briatore también comenzó a pensar en el futuro de la escudería y en la conformación de su alineación para 2027.
"Si Franco sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre él y Pierre continúa siendo la misma que tenemos actualmente, ¿por qué no?", expresó.
El dirigente comparó la convivencia actual con otras duplas exitosas que tuvo bajo su gestión en la Fórmula 1 y destacó la importancia de mantener la estabilidad mientras Alpine continúa construyendo su proyecto deportivo.
"Ahora conocemos muy bien a Franco y conocemos muy bien a Pierre. Estamos en un momento importante para construir técnicamente el equipo y darle consistencia al proyecto", sostuvo.
Por último, Briatore confirmó que la decisión sobre la alineación para las próximas temporadas comenzará a definirse antes del receso europeo.
"Todavía quedan muchas carreras hasta finales de agosto y antes de las vacaciones de verano tomaremos una decisión", concluyó.