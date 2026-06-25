En la previa del Gran Premio de Austria, octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el piloto argentino evitó hablar de la temporada 2027 y aseguró que su prioridad es seguir creciendo junto a Alpine.
Colapinto le bajó el tono a los rumores sobre su futuro
Franco Colapinto destaca por su evolución en la pista, priorizando el presente y el rendimiento del A526 en cada carrera, mientras el mercado de pilotos se agita.
Mientras el mercado de pilotos comienza a ganar protagonismo de cara a la temporada 2027, Franco Colapinto prefirió mantenerse al margen de cualquier especulación. Durante la conferencia de prensa oficial de la FIA, previa al Gran Premio de Austria, el argentino fue consultado sobre su futuro y respondió con un mensaje claro: su único objetivo está puesto en el presente.
"No, voy carrera a carrera y trato de enfocarme primero en este fin de semana y en sacarle el máximo al auto que tenemos. Creo que necesitamos mejorar bastante el auto", expresó Colapinto.
La respuesta llegó en una jornada en la que varios pilotos de la grilla fueron consultados sobre sus contratos y las posibles negociaciones para la próxima temporada. Sin embargo, el bonaerense evitó alimentar rumores y reafirmó que toda su energía está puesta en continuar evolucionando junto a Alpine.
El presente por encima del futuro
Las versiones sobre el futuro de Colapinto no son casuales. El argentino viene mostrando una evolución constante desde el inicio del campeonato. Tras un arranque en el que Pierre Gasly fue la referencia de Alpine, el piloto de Pilar elevó su nivel con buenas actuaciones en Miami y Canadá, antes de volver a sumar puntos en Barcelona-Catalunya.
Ese crecimiento explica por qué su nombre ya aparece en las conversaciones sobre el mercado de pilotos para la próxima temporada. De todos modos, Colapinto insiste en mantener la misma línea de trabajo: enfocarse en cada carrera y aprovechar al máximo el potencial del A526.
Alpine busca dar otro paso
Más allá de su presente deportivo, el argentino reconoció que el equipo todavía tiene margen para mejorar. Alpine llega al Red Bull Ring con el objetivo de reducir la diferencia respecto a los principales protagonistas del campeonato y sostener la evolución mostrada en las últimas competencias.
El Gran Premio de Austria aparece como una nueva prueba para el equipo francés, en un circuito corto, exigente y donde las diferencias suelen ser mínimas. Para Colapinto, será otra oportunidad para seguir consolidándose en la Fórmula 1 y demostrar que su crecimiento dentro de Alpine continúa carrera tras carrera.