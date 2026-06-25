La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en el Red Bull Ring para disputar el Gran Premio de Austria y Franco Colapinto llega con el objetivo de mantener la buena racha que lo llevó a sumar puntos en tres de las últimas cuatro competencias.
Alpine busca recuperar terreno en Austria y Colapinto se ilusiona con las actualizaciones
El piloto argentino afronta el Gran Premio de Austria con expectativas moderadas, pero confía en que las actualizaciones que Alpine estrenará este fin de semana permitan recuperar competitividad. Tras analizar los problemas sufridos en Barcelona, el equipo francés busca dar un paso adelante en el Red Bull Ring.
Sin embargo, el piloto argentino prefiere mantener los pies sobre la tierra. Aunque Alpine atraviesa una temporada de crecimiento y consolidación en la zona media de la parrilla, reconoce que el trazado austríaco no figura entre los más favorables para las características del A526.
Durante la conferencia de prensa previa a la actividad en Spielberg, Colapinto admitió que los antecedentes recientes no juegan a favor de la escudería francesa, aunque destacó que el equipo llega con novedades técnicas que podrían modificar el panorama.
“Creo que este circuito, en general, no nos ha favorecido demasiado en los últimos años, pero estamos trayendo algunas mejoras, algunas cosas que podrían ayudar”, señaló el argentino.
La expectativa está puesta en una serie de actualizaciones destinadas a corregir algunas de las debilidades que el monoplaza mostró durante la primera parte de la temporada, especialmente en sectores de alta velocidad.
Barcelona dejó más dudas que certezas
Pese a que Alpine logró colocar a sus dos pilotos en los puntos durante el Gran Premio de España, puertas adentro el balance no fue del todo positivo.
El rendimiento exhibido en clasificación estuvo lejos de las expectativas y obligó al equipo a realizar un profundo análisis técnico para identificar los motivos de la falta de competitividad.
“Con el equipo hemos estado trabajando duro para entender por qué Barcelona no fue como esperábamos ni como queríamos. Creo que simplemente ese circuito en particular, por la superficie y por el calor que hacía, no se adaptó realmente a nuestro auto”, explicó Colapinto.
El argentino remarcó que las dificultades fueron especialmente evidentes los sábados, cuando el coche no logró encontrar una ventana óptima de funcionamiento.
“En clasificación no fuimos competitivos y el auto no estaba funcionando dentro de una buena ventana”, agregó.
Las mejoras, la esperanza para volver a pelear adelante
Uno de los puntos débiles que Alpine arrastra desde el inicio de la temporada es su comportamiento en curvas rápidas, una característica que volvió a quedar expuesta en Barcelona.
Consultado sobre este aspecto, Colapinto reconoció que el equipo continúa trabajando para corregirlo y que las actualizaciones previstas para Austria apuntan precisamente a mejorar ese rendimiento.
“Seguimos trabajando en ello. Creo que no es precisamente el área en la que nos vemos más fuertes. Hemos tenido dificultades desde el comienzo del año. Este fin de semana traemos una mejora que debería ayudarnos en ese sentido”, explicó.
De todos modos, evitó generar expectativas exageradas y recordó que la verdadera efectividad de las modificaciones recién podrá evaluarse una vez que el coche salga a pista.
“Hasta que no lo veas en pista es difícil decirlo”, afirmó.
El piloto también consideró que los problemas en Barcelona fueron más amplios que una simple cuestión aerodinámica. Según detalló, el equipo sufrió una combinación de factores que afectó el rendimiento general del monoplaza.
“No me sentí cómodo con el auto en las curvas rápidas. Pero, en general, todo estaba bastante desconectado. Los neumáticos no estaban funcionando bien y la puesta a punto no era la ideal”, señaló.
Con el aprendizaje obtenido en España y la llegada de nuevas piezas, Alpine espera volver a acercarse al nivel mostrado en las carreras anteriores. Mientras tanto, Colapinto apuesta a que el trabajo realizado en la fábrica permita explotar mejor el potencial del paquete técnico y continuar sumando resultados positivos en una temporada que sigue mostrando señales alentadoras para el piloto argentino y la escudería francesa.