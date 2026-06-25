"Podrían ayudarnos mucho"

Alpine busca recuperar terreno en Austria y Colapinto se ilusiona con las actualizaciones

El piloto argentino afronta el Gran Premio de Austria con expectativas moderadas, pero confía en que las actualizaciones que Alpine estrenará este fin de semana permitan recuperar competitividad. Tras analizar los problemas sufridos en Barcelona, el equipo francés busca dar un paso adelante en el Red Bull Ring.