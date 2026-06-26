La escudería de Enstone llegó al Red Bull Ring con el paquete de mejoras más importante de su temporada, una evolución que estará disponible tanto para Pierre Gasly como para Franco Colapinto.
El Alpine de Franco Colapinto estrena su mayor evolución de la temporada en Austria
La escudería francesa montará en los dos autos un paquete aerodinámico importante, con cambios centrales en el alerón delantero y el difusor. El Red Bull Ring será el primer examen para saber si el A526 logra dar un paso adelante en rendimiento.
La decisión de montar las nuevas piezas en los dos autos resulta importante para el equipo y, en particular, para el piloto argentino. Colapinto contará desde el inicio del fin de semana con la misma especificación que su compañero, lo que permitirá evaluar el rendimiento del A526 en igualdad de condiciones y recopilar información más precisa durante las tandas de entrenamientos.
Las principales novedades se concentran en la parte delantera del monoplaza. Alpine rediseñó el alerón delantero con un concepto diferente al utilizado hasta ahora. Los cambios alcanzan al plano principal, los perfiles laterales, los soportes y los flaps, con el objetivo de mejorar no sólo la generación de carga aerodinámica, sino también el control del flujo de aire hacia el resto del auto.
En los Fórmula 1 actuales, el alerón delantero no trabaja de manera aislada. Es una pieza que condiciona el comportamiento de todo el monoplaza, porque ordena el aire que luego circula por los pontones, el suelo y la zona trasera. Por eso, la evolución presentada por Alpine apunta a mejorar la eficiencia general del A526 y a darle una plataforma más estable a sus pilotos.
El equipo también incorporó modificaciones en el difusor, una zona clave para generar carga desde la parte inferior del auto. La combinación entre el nuevo concepto delantero y los cambios en la parte trasera será uno de los puntos que Alpine deberá evaluar durante las primeras salidas a pista en Spielberg.
Austria representa un escenario exigente para medir este tipo de actualizaciones. El Red Bull Ring combina fuertes frenadas, aceleraciones cortas y un último sector muy rápido, donde los pilotos prácticamente no utilizan el freno y dependen de la estabilidad del auto en curvas veloces. En ese contexto, la eficiencia aerodinámica y el equilibrio general serán determinantes.
Red Bull, bajo presión en su carrera de casa
Alpine no fue el único equipo que llegó con novedades. Red Bull también eligió Austria para introducir uno de los paquetes más importantes del año, con siete modificaciones distribuidas en distintas zonas del RB22.
La escudería de Milton Keynes trabajó sobre el flujo aerodinámico del auto, desde la zona ubicada detrás del eje delantero hasta el difusor. Las mejoras incluyen cambios en los pontones, la tapa motor, el suelo y la suspensión trasera.
El objetivo es ampliar la ventana de funcionamiento del monoplaza y recuperar carga aerodinámica, dos aspectos que condicionaron al equipo durante buena parte del campeonato. Después del paquete presentado en Miami, esta aparece como la segunda gran evolución de la temporada para Red Bull, que necesita una reacción en su carrera de casa.
Ferrari y McLaren también muestran sus cartas
Ferrari también presentó novedades de peso en Spielberg. La escudería italiana incorporó una evolución de su unidad de potencia dentro del programa ADUO y sumó cambios aerodinámicos en distintas áreas del auto.
Entre las modificaciones aparecen retoques en los endplates del alerón delantero, elementos destinados a canalizar mejor el flujo hacia el suelo, cambios en los pontones y nuevas soluciones en la zona trasera, donde el equipo continúa trabajando sobre su interpretación del escape soplado para generar mayor carga aerodinámica.
McLaren, por su parte, llevó una nueva versión de su alerón trasero, basada en el concepto conocido como “Macarena”, una solución que comenzó a utilizar Ferrari y que ya empieza a extenderse por la parrilla. El equipo de Woking busca afinar el equilibrio del auto en un circuito donde la eficiencia en recta y la estabilidad en el último sector pueden marcar diferencias.
Mercedes también aparece entre los equipos con novedades, aunque con un enfoque distinto. La escudería alemana centró su trabajo en una nueva geometría para la suspensión delantera, con la intención de mejorar el comportamiento del W16 en frenada y entrada de curva.
Audi y Cadillac buscan dar un salto
En la zona media también hubo movimiento. Audi presentó siete actualizaciones para los autos de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, concentradas principalmente en la parte trasera del monoplaza. Las novedades incluyen cambios en el suelo, la tapa motor, la suspensión posterior, el beam wing, el alerón trasero y el difusor.
El objetivo del equipo alemán es sostener el crecimiento mostrado en las últimas carreras y acercarse a Alpine en la pelea de la zona media.
Cadillac, en tanto, llegó a Austria con su primera gran evolución de la temporada. El equipo estadounidense introdujo diez modificaciones repartidas en distintas áreas del auto, especialmente en los pontones, la tapa motor, el beam wing y el difusor. Si el paquete ofrece los resultados esperados, podría representar un avance importante en la lucha de la parte baja de la parrilla.
Williams y Aston Martin, sin novedades
Los únicos equipos que no presentaron actualizaciones para el Gran Premio de Austria fueron Williams y Aston Martin. En el caso de Williams, la expectativa está puesta en Silverstone, donde podría llegar un paquete más importante.
La situación de Aston Martin es más delicada. El equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll continúa sin incorporar nuevas piezas y deberá esperar al menos algunas carreras más para recibir una evolución significativa. Con este panorama, el viernes en Spielberg será un verdadero banco de pruebas.