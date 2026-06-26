Nicolás Varrone tuvo un viernes complicado en el Red Bull Ring, escenario de la sexta fecha de la temporada de FIA Formula 2 Championship.
Varrone no encontró ritmo en la clasificación de la Fórmula 2 en Austria y largará último
El piloto argentino no logró completar una vuelta competitiva en el Red Bull Ring y cerró la clasificación en el 22° puesto. Este sábado afrontará la carrera Sprint y el domingo la competencia principal.
El piloto argentino finalizó en el 22° y último puesto de la clasificación, por lo que partirá desde el fondo de la grilla tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal del Gran Premio de Austria.
Desafíos en la clasificación del Red Bull Ring
Al mando del auto del equipo Van Amersfoort Racing, Varrone registró un mejor tiempo de 1m16s762, pero nunca consiguió encontrar el ritmo necesario para acercarse al resto del pelotón en una sesión muy ajustada.
El resultado representa un desafío importante para el bonaerense, que buscará avanzar posiciones en las dos carreras del fin de semana y revertir un inicio de actividad que no fue el esperado.
La Sprint Race se disputará este sábado desde las 9.15 (hora argentina). Al haber clasificado último, la inversión de los diez primeros puestos de la grilla no modifica su posición de partida y deberá largar desde el 22° lugar.
En tanto, la carrera principal está programada para el domingo a las 5.10 (hora argentina), sobre las 40 vueltas previstas en el circuito austríaco.
Dificultades y oportunidades en el Red Bull Ring
Varrone llegó a Spielberg luego de un fin de semana sin puntos en Barcelona. Hasta el momento, su mejor resultado de la temporada fue el séptimo puesto conseguido en la carrera principal de Canadá.
Ahora, el objetivo del argentino será aprovechar las carreras para recuperar terreno y sumar experiencia en una categoría extremadamente competitiva que sirve como antesala de la Fórmula 1.