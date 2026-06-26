Fórmula 1

Colapinto, preocupado tras el viernes en Austria: "Hicimos cambios y fue todo peor"

El piloto argentino reconoció que Alpine no logró encontrar el equilibrio del A526 durante la primera jornada en Spielberg. Las modificaciones realizadas entre las dos prácticas no dieron el resultado esperado y el equipo buscará revertir la situación antes de la clasificación.