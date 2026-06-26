Franco Colapinto dejó el Red Bull Ring con más preguntas que respuestas. Tras finalizar 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Austria, el piloto argentino reconoció que Alpine no consiguió el funcionamiento esperado del A526 y que los cambios introducidos entre las dos sesiones terminaron complicando aún más el comportamiento del auto.
Colapinto, preocupado tras el viernes en Austria: "Hicimos cambios y fue todo peor"
El piloto argentino reconoció que Alpine no logró encontrar el equilibrio del A526 durante la primera jornada en Spielberg. Las modificaciones realizadas entre las dos prácticas no dieron el resultado esperado y el equipo buscará revertir la situación antes de la clasificación.
"Ojalá hubiera mejorado, pero hoy no mejoró", resumió el piloto de Pilar al hacer un balance de la jornada.
Colapinto explicó que durante el viernes evaluó distintas configuraciones con la expectativa de encontrar una mejora clara, aunque los resultados estuvieron lejos de lo esperado.
"Probé las dos configuraciones, una vuelta con una y otra con la otra, y casi no hubo diferencia. Fue bastante frustrante porque esperábamos una diferencia grande y no apareció. Ahora hay que entender por qué no funcionó como esperábamos."
El argentino reveló que, luego de la primera práctica, Alpine decidió modificar de manera importante la puesta a punto del monoplaza debido a un comportamiento difícil de interpretar.
"Después de la FP1 hicimos cambios porque el auto no iba bien. En las curvas lentas hacía una cosa y en las rápidas hacía completamente lo opuesto, entonces era muy complicado de manejar."
Pero los ajustes no dieron el resultado esperado.
"Hicimos cambios para la FP2 y fue todo peor todavía", admitió.
Según explicó, el principal problema fue que el A526 nunca logró trabajar dentro de su rango ideal de funcionamiento.
"El auto nunca estuvo en la ventana correcta y todavía no entendemos el porqué. Tenemos que trabajar durante la noche para dar un salto importante."
Además, Colapinto dejó en claro que el equipo también deberá analizar el comportamiento del paquete aerodinámico.
"Hay que entender la razón de los problemas que tenemos y por qué el alerón tampoco está funcionando como esperábamos."
Con el trabajo del viernes completado, Alpine analizará durante la noche toda la información recopilada para intentar encontrar soluciones antes de la tercera práctica libre y la clasificación de este sábado, una jornada clave para mejorar el rendimiento mostrado en el inicio del fin de semana.