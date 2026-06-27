La carrera Sprint de la cuarta fecha del Campeonato de Fórmula 3, disputada este sábado en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, quedó en manos del mexicano Ernesto Rivera, quien logró su primera victoria en la categoría luego de una destacada actuación con el equipo Campos Racing.
Colnaghi completó el Sprint en Spielberg y buscará avanzar este domingo desde el 18° puesto
El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi concluyó en el 17° puesto la carrera Sprint de la Fórmula 3 disputada en el Red Bull Ring de Spielberg, donde el mexicano Ernesto Rivera consiguió su primer triunfo en la categoría. Este domingo, el representante de MP Motorsport buscará avanzar desde la 18ª posición en la competencia principal.
Rivera, integrante del programa Red Bull Junior Team, largó desde la segunda posición y mantuvo un intenso duelo durante gran parte de la competencia con el australiano James Wharton, que había partido desde la pole gracias al sistema de grilla invertida.
El momento decisivo llegó en la vuelta 14, cuando el mexicano aprovechó el DRS y una mejor tracción a la salida de la curva 3 para concretar el sobrepaso en la frenada de la curva 4. Desde allí administró la diferencia hasta recibir la bandera a cuadros.
Rivera hizo historia con su primer triunfo en la Fórmula 3
En el cierre también hubo cambios importantes en la lucha por el podio. El brasileño Pedro Clerot realizó una brillante última vuelta para superar primero a Jin Nakamura y luego a Wharton, finalizando segundo. El japonés también adelantó al piloto de PREMA y completó el podio.
La competencia había comenzado con un incidente entre Noah Strømsted y Freddie Slater, ambos pilotos de TRIDENT, que motivó la salida del Auto de Seguridad durante las primeras vueltas.
Para Mattia Colnaghi, que disputa su primera temporada completa en la FIA Fórmula 3 con MP Motorsport, la Sprint representó una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia en una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional.
El piloto ítalo-argentino cruzó la meta en la 17ª posición, tras una carrera en la que le resultó complicado avanzar dentro de un pelotón muy parejo, donde las diferencias entre los competidores fueron mínimas durante gran parte de la prueba.
Colnaghi sumó kilómetros y apunta a la remontada
Más allá del resultado, Colnaghi completó la totalidad de las vueltas y continúa sumando rodaje en un campeonato que reúne a las principales promesas rumbo a la Fórmula 1.
Con la Sprint finalizada, toda la atención se traslada ahora a la carrera principal de este domingo, prevista a 26 vueltas, donde el piloto de MP Motorsport largará desde la 18ª posición con el objetivo de recuperar terreno y acercarse a la zona de puntos.
La prueba tendrá como poleman al japonés Hiyu Yamakoshi, mientras que en el campeonato el estadounidense Ugo Ugochukwu continúa como líder con 59 puntos, seguido por Théophile Nael (52) y Bruno Del Pino (48). Entre los equipos, Campos Racing se mantiene al frente de las posiciones con 137 unidades, coronando un fin de semana que tuvo como gran protagonista el primer triunfo de Ernesto Rivera.