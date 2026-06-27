Finalizó 17°

Colnaghi completó el Sprint en Spielberg y buscará avanzar este domingo desde el 18° puesto

El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi concluyó en el 17° puesto la carrera Sprint de la Fórmula 3 disputada en el Red Bull Ring de Spielberg, donde el mexicano Ernesto Rivera consiguió su primer triunfo en la categoría. Este domingo, el representante de MP Motorsport buscará avanzar desde la 18ª posición en la competencia principal.