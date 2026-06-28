Grupo J

En un partido emocionante, Austria y Argelia empataron y se clasificaron a 16vos de final

Europeos y asiáticos igualaron 3 a 3 en un choque que tuvo dos goles en tiempo adicional. Con ese marcador, los austríacos quedaron como escoltas de Argentina por diferencia de gol y jugarán contra España el jueves a las 16. Los argelinos finalizaron como uno de los mejores terceros y se medirán con Suiza.