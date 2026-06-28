La selección de Austria lo empato sobre el final en un partido infartante 3-3 ante Argelia y se clasifico tercero con 4 puntos al igual que Argelia pero por la diferencia de gol el equipo africano quedo en el tercer puesto del Grupo J en el Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, Canada y Méxcico.
En un partido emocionante, Austria y Argelia empataron y se clasificaron a 16vos de final
Europeos y asiáticos igualaron 3 a 3 en un choque que tuvo dos goles en tiempo adicional. Con ese marcador, los austríacos quedaron como escoltas de Argentina por diferencia de gol y jugarán contra España el jueves a las 16. Los argelinos finalizaron como uno de los mejores terceros y se medirán con Suiza.
Los goles fueron de Rafik Belghali a los 45 del primer tiempo, doblete de Ryan Mahrez a los 15 y 45 del complemento, mientras que a los 28 del PT Marko Arnautovic abria la cuenta, Marcel Sabitzer ponía en ventaja nuevamente a los 10 del ST y Sasa Kalajdzic empataba en la última del partido el encuentro.
Con el partido 1-0 Argelia salio a empatarlo, lo cual consiguió al casi en la últiima del primer tiempo en una jugada con varias carambolas, le quedo a Rafik Belghali, que la piso en el área desde la derecha y con zurda sacó el latigazo apuntando a la cara del arquero, 1-1 y final de los primeros 45 minuitos.
En lo que fue un partidazo con muchos goles, la intensisdad fue desde el inicio, pero recien a los 28 del primer tiempo Austria se animaba con un pase largo desde el fondo con David Alaba, el cual Marko Arnautovic bajaba y definia ante el arquero de Argelia, Oussama Benbot.