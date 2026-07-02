Determinación radical en Brasil

Fortaleza rescinde contrato de Brítez: ¿regresará a Unión?

Tras una drástica decisión de la dirigencia, el zaguero argentino quedó fuera del equipo del norte de Brasil. El club alegó razones legales y de principios para blindar la historia y el bienestar de la institución ¿Puede ilusionarse Unión en este mercado de pases?