El santafesino Emanuel Brítez rescindió su vínculo contractual con el club Fortaleza Esporte Clube de Brasil, tras la oficialización de este miércoles. Con un breve comunicado en redes sociales, la institución del norte brasileño indicó que rompió la relación laboral con el futbolista y notificó que todas las derivaciones del caso serán manejadas en forma exclusiva por su Departamento Jurídico.
Fortaleza rescinde contrato de Brítez: ¿regresará a Unión?
Tras una drástica decisión de la dirigencia, el zaguero argentino quedó fuera del equipo del norte de Brasil. El club alegó razones legales y de principios para blindar la historia y el bienestar de la institución ¿Puede ilusionarse Unión en este mercado de pases?
La entidad justificó esta drástica medida reafirmando su compromiso absoluto con el cumplimiento de la legislación y los principios institucionales vigentes. Al tratarse de una institución centenaria, la dirigencia de Fortaleza aseguró que seguirá tomando decisiones enfocadas estrictamente en resguardar el bienestar del club, de su torcida y de su historia, pautando cada paso en la defensa de los intereses de la institución.
Un paso que deja huella en el "Tricolor"
Brítez, de 34 años, se había consolidado como una pieza importante en la estructura del equipo desde su llegada en 2022, procedente de un segundo ciclo en el Tatengue. Su entrega y temperamento lo llevaron a sumar muchísimos minutos en el fútbol brasileño e internacional.
A lo largo de sus temporadas en el Tricolor do Pici, el defensor acumuló una gran cantidad de partidos, siendo clave en las campañas de la Série A (donde llegó a jugar 31 partidos en 2023 y 30 en 2024) y registrando una fuerte presencia en torneos continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Incluso en este 2026, Brítez venía sumando rodaje tanto en el plano estadual (Campeonato Cearense), en la Copa do Nordeste, la Copa do Brasil y en el torneo de liga, sumando más de un millar de minutos en cancha antes de este desenlace.
El futuro Emanuel Brítez
Surgido de la cantera de Unión —donde debutó en 2013, logró el ascenso a Primera en 2014 y se transformó en un referente de la casa antes de pasar por clubes como Independiente, Rosario Central y Defensa y Justicia—, el defensor se encuentra ahora con el pase en su poder. Habrá que esperar para ver si el "Ema" busca seguir en el exterior o si en el horizonte aparece la posibilidad de un retorno al fútbol argentino. Por lo pronto, la historia en Brasil se cerró bajo el ala de los abogados.