El futbolista uruguayo Maizon Rodríguez, que actualmente integra el plantel de Primera División del santafesino Club Unión, sufrió un violento accidente de tránsito este viernes en la provincia de Entre Ríos.
El futbolista Maizon Rodríguez volcó con su auto en Entre Ríos
El defensor uruguayo “tatengue” sólo sufrió lesiones de carácter leve. El accidente de tránsito ocurrió en horas de la siestas de este viernes, cuando el deportista circulaba por la ruta provincial 20.
Según pudo saberse, en horas de la siesta el deportista manejaba su automóvil por la ruta provincial 20 y -por motivos que se investigan- a la altura del Cementerio de la localidad de Urdinarrain perdió el control del vehículo.
El rodado salió de la cinta asfáltica y dio varios vuelcos antes de detenerse sobre la banquina, con sus ruedas apuntando al cielo.
Algunas versiones publicadas en medios de la vecina provincia señalan que el conductor pudo haberse quedado dormido, cuando circulaba de norte a sur, rumbo a su país, donde iba a pasar el fin de semana con su familia.
De alta
Personal de emergencias examinó en el lugar a Rodríguez, que sólo habría sufrido lesiones de carácter leve. No obstante, igualmente fue trasladado a un centro de salud para que un equipo médico le realice estudios.
Las autoridades del Club Unión informaron que tras ser asistido “de manera preventiva”, Rodríguez recibió el alta médica.