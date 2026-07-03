Santa Fe

Derrame de combustible y choque en Alem, en el acceso al puente Oroño

Un camión perdió gasoil durante varios cientos de metros mientras circulaba hacia el Puente Oroño. Minutos después, una camioneta patinó sobre la calzada e impactó contra el guardarraíl. Bomberos, Policía, Cobem y personal municipal trabajaron durante varias horas para eliminar el riesgo y restablecer la circulación.