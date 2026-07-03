Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la madrugada de este viernes sobre avenida Alem, luego de que un camión derramara combustible a lo largo de varios cientos de metros, generando una situación de extrema peligrosidad para quienes circulaban en dirección al Puente Oroño y la ciudad de Paraná.
Derrame de combustible y choque en Alem, en el acceso al puente Oroño
Un camión perdió gasoil durante varios cientos de metros mientras circulaba hacia el Puente Oroño. Minutos después, una camioneta patinó sobre la calzada e impactó contra el guardarraíl. Bomberos, Policía, Cobem y personal municipal trabajaron durante varias horas para eliminar el riesgo y restablecer la circulación.
El episodio comenzó alrededor de las 5.38, cuando la Central de Emergencias 911 recibió un aviso alertando sobre la presencia de combustible sobre la calzada. Según las primeras informaciones, el vehículo de gran porte comenzó a perder gasoil tras atravesar el paso a nivel ubicado a la altura de Vélez Sarsfield.
El líquido se extendió sobre el pavimento hasta la curva de acceso al Puente Oroño, cubriendo un tramo de intensa circulación (frente a los clubes Regatas y Azopardo)vehicular y convirtiendo la carpeta asfáltica en una superficie de escasa adherencia.
Colisión contra el guardarrail
Fue en ese contexto cuando una camioneta Toyota Hilux perdió estabilidad mientras transitaba por el sector. De acuerdo con las primeras actuaciones, el vehículo patinó sobre la calzada, y terminó impactando contra el guardarraíl ubicado en el cantero de protección.
Como consecuencia del siniestro se dio intervención a personal del servicio de emergencias 107, mientras efectivos policiales preservaban el lugar y solicitaban la presencia de Bomberos para neutralizar el riesgo que representaba el combustible derramado.
Limpieza de la calzada
Poco después se sumó personal de la Municipalidad de Santa Fe, que dispuso un corte total de tránsito sobre avenida Alem a la altura de Vélez Sarsfield, impidiendo el acceso de vehículos hacia el sector afectado mientras se desarrollaban las tareas de limpieza.
Bomberos Zapadores y agentes del Cobem trabajaron sobre la calzada utilizando materiales absorbentes para remover el gasoil y restablecer las condiciones de seguridad, en tanto la Policía organizó desvíos y ordenó la circulación en las inmediaciones.
Las actuaciones procuraban además establecer las circunstancias que originaron la pérdida de combustible y determinar si el camión involucrado continuó su marcha o fue posteriormente localizado.
El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas, mientras los equipos de emergencia completaban las tareas necesarias para garantizar que el pavimento recuperara condiciones seguras antes de habilitar nuevamente la circulación.