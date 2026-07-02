Departamento General Obligado

Condenaron a un joven por abusar sexualmente de una adulta mayor en Arroyo Ceibal

La sentencia contra Martín Mijael López, de 19 años, se dictó en los tribunales de Las Toscas mediante un juicio abreviado. El condenado aceptó su responsabilidad por los hechos ocurridos en noviembre de 2024.