Un joven de 19 años, identificado como Martín Mijael López, fue condenado a la pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de una adulta mayor y de cometer un robo en la localidad de Arroyo Ceibal.
Condenaron a un joven por abusar sexualmente de una adulta mayor en Arroyo Ceibal
La sentencia contra Martín Mijael López, de 19 años, se dictó en los tribunales de Las Toscas mediante un juicio abreviado. El condenado aceptó su responsabilidad por los hechos ocurridos en noviembre de 2024.
La resolución fue dispuesta por la jueza Natalia Palud en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, llevado a cabo en los tribunales de Las Toscas (departamento santafesino General Obligado).
La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal de la Unidad Fiscal Las Toscas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Norberto Ríos.
Robo y abuso
Según los detalles brindados por la fiscalía, los delitos ocurrieron con apenas diez días de diferencia durante el mes de noviembre de 2024.
El primer hecho registrado ocurrió alrededor de las 20.40, cuando López abordó a una mujer que caminaba cerca de una plantación de girasoles en Arroyo Ceibal. Tras hacerla caer al suelo, le sustrajo el teléfono celular.
Diez días después, minutos antes de las 7.30 de la mañana del martes 26 de noviembre, el agresor ingresó a la vivienda de una adulta mayor.
Una vez adentro, retuvo a la víctima, la amenazó de muerte para evitar que se defendiera y la agredió sexualmente en una de las habitaciones.
Tras el ataque, obligó a la mujer a permanecer encerrada para facilitar su huida.
"El condenado obligó a la víctima a quedarse dentro de la casa y él se fue con el fin de procurar su impunidad", detalló el fiscal Ríos durante la audiencia.
Conformidad
López reconoció formalmente su responsabilidad penal como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y robo.
El imputado, asistido por su defensa legal, prestó su conformidad con la calificación delictiva propuesta por el Ministerio Público de la Acusación, la pena de nueve años de prisión y la modalidad del juicio abreviado.
Por su parte, las autoridades judiciales informaron que ambas víctimas fueron debidamente notificadas sobre el acuerdo alcanzado y manifestaron su total conformidad con la condena impuesta.