Departamento San Martín

El Trébol: la PDI detuvo a dos hombres por delitos de abuso sexual y violencia de género

Ambos operativos fueron coordinados por el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la localidad, bajo las directivas de la fiscal Valeria Nittoli. Los imputados quedaron alojados en la Comisaría 4ª.