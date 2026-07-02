En las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, coordinó dos importantes operativos en la ciudad de El Trébol (departamento santafesino de San Martín) que culminaron con la detención de dos hombres vinculados a distintas causas de abuso sexual y violencia de género.
El Trébol: la PDI detuvo a dos hombres por delitos de abuso sexual y violencia de género
Ambos operativos fueron coordinados por el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la localidad, bajo las directivas de la fiscal Valeria Nittoli. Los imputados quedaron alojados en la Comisaría 4ª.
Las tareas de inteligencia y detención fueron ejecutadas por el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI local, en un trabajo conjunto con la Fiscalía a cargo de la Dra. Valeria Nittoli.
Primer caso
El primero de los procedimientos se originó a partir de un informe elevado al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El documento alertó a las autoridades sobre una grave situación de violencia de género, lo que motivó la adopción inmediata de medidas de protección urgentes para resguardar a la víctima y el avance de la investigación penal.
Como resultado de las diligencias, un hombre de 38 años, identificado por sus iniciales J. R. S., fue detenido el pasado 30 de junio por personal de la Comisaría 4ª de El Trébol.
Posteriormente, los efectivos de la PDI procedieron a la notificación formal e identificación del sospechoso por los delitos de: lesiones leves dolosas agravadas, amenazas coactivas y abuso sexual en contexto de violencia de género.
Segundo operativo
El segundo caso se desencadenó tras una denuncia radicada en el Centro Territorial de Denuncias (CTD).
Según consta en la investigación, la víctima manifestó haber sufrido un abuso sexual durante los primeros días del mes de junio de este año.
A partir del relato y de las tareas investigativas complementarias, la fiscalía reunió los elementos probatorios necesarios para ordenar la captura del sospechoso.
El operativo fue llevado a cabo por el personal de la PDI con la colaboración de los efectivos de la Comisaría 4ª, que lograron la detención de H. M. V., de 43 años.
Ambos imputados fueron trasladados y alojados en la sede de la Comisaría 4ª de El Trébol, donde permanecen privados de su libertad y a la espera de las correspondientes audiencias imputativas ante la Justicia.