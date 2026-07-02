Un voraz incendio se desató a primeras horas de la tarde de este jueves en la intersección de las calles Alassia y Anichini, en la zona de la Costa de la ciudad de Santa Fe, provocando la destrucción total de una vivienda precaria.
Un incendio destruyó por completo una vivienda precaria en la zona de La Guardia
Personal de la Agrupación de Bomberos Zapadores intervino para que las llamas no afecten a viviendas vecinas. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar.
El hecho ocurrió pasadas las 14.30 horas, momento en que el Cuartel Central de Bomberos de la Zona Centro-Norte (ABZ Santa Fe) recibió el alerta y desplazó de inmediato al móvil 8088 hacia el lugar.
Al llegar a la esquina señalada, en el sector noreste de la intersección, el personal constató que las llamas se estaban propagando de forma generalizada sobre una estructura de aproximadamente 2 metros por 2 metros, construida con paredes y techo de chapa y tirantería de madera.
Ante el riesgo de que el fuego continuara expandiéndose, los bomberos desplegaron rápidamente una línea devanadera desde la unidad móvil para iniciar las tareas de extinción y control.
En el operativo también prestó colaboración un móvil del Comando Radioeléctrico de la Costa (Unidad Regional I), que se encargó de resguardar la zona y ordenar el tránsito.
Destrozo
A pesar del rápido accionar de las dotaciones, las pérdidas materiales fueron totales debido a la alta combustibilidad de los materiales de la vivienda.
Tras asegurar el perímetro y realizar las tareas de enfriamiento para evitar cualquier tipo de reactivación, el personal de bomberos dio por finalizadas las tareas a las 15.15 horas.
Hasta el momento, las causas que originaron el foco ígneo se encuentran bajo investigación.