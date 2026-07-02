Presunta violencia institucional

"La muerte de Mauro empezó en la calle": la querella apunta a toda la cadena del operativo policial

Tras la detención de seis efectivos, el abogado Rodolfo Mingarini afirmó que la investigación debe analizar todo el procedimiento como un único hecho que se inició con la aprehensión de Mauro González y concluyó con su fallecimiento mientras permanecía bajo custodia estatal. Para la familia, hubo violencia, omisiones y oportunidades perdidas para evitar el desenlace.