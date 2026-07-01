Conmoción en la fuerza

Seis policías fueron detenidos por la muerte de un hombre en la Comisaría 8va

La investigación por el fallecimiento de Mauro Daniel González (35), dio un giro decisivo con la detención de cinco efectivos del Comando Radioeléctrico y uno del Cuerpo Guardia de Infantería. El fiscal Ezequiel Hernández los imputará el viernes en una causa que investiga presuntos hechos de violencia institucional.