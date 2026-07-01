Una mujer de 30 años, identificada como Estefanía Gisel Ayala, fue condenada este miércoles por la mañana a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser encontrada culpable de efectuar múltiples disparos con un arma de fuego contra dos viviendas en la localidad de Frontera (departamento Castellanos), hecho en el cual resultó herida una vecina.
Condenaron a una mujer que atacó a balazos dos viviendas en Frontera
Se trata de Estefanía Gisel Ayala, de 30 años. Durante el raid delictivo, una mujer resultó herida de bala en una pierna. El juicio oral concluyó este miércoles.
La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio oral y público que tuvo lugar en los tribunales de la ciudad de Rafaela. La acusación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, titular de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
A la luz del sol
De acuerdo a la teoría del caso presentada por la fiscalía, los hechos ocurrieron minutos después de las 16:30 del miércoles 8 de enero del año pasado. En un lapso de pocos minutos, Ayala desató una balacera que sembró el pánico en un sector de la ciudad de Frontera.
“La condenada realizó dos disparos en dirección a la fachada de una vivienda ubicada en Calle 5 al 100”, sostuvo el fiscal Castellano durante el debate.
Seguidamente, la mujer se trasladó hasta otro inmueble ubicado en Calle 54 al 100, donde repitió la acción criminal. En esta oportunidad, las consecuencias fueron mayores: una mujer que se encontraba en el interior del domicilio recibió el impacto de un proyectil en su pierna izquierda.
Tras el ataque, Ayala se dio a la fuga a bordo de un automóvil. Según precisó el representante del MPA, mientras el vehículo se alejaba de la escena, la imputada continuó efectuando disparos en distintas direcciones. Se constató además que para los ataques utilizó un arma de fuego de puño que no estaba legalmente autorizada a tener ni portar.
Conformidad fiscal
Tras conocerse el veredicto del juez Bottero, el fiscal Castellano manifestó su conformidad con el resultado del debate. “Si bien aún no conocemos los fundamentos del juez, valoramos que la sentencia condenatoria se dispuso por las calificaciones penales que habíamos planteado en la acusación y en nuestros alegatos”, subrayó.
Ayala fue declarada autora penalmente responsable de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal en concurso real con lesiones graves dolosas agravadas (por el empleo de arma de fuego), calificaciones que la obligarán a cumplir la totalidad de la pena tras las rejas.