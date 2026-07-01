Un violento incidente contra un colectivo se desencadenó este miércoles, en horas de la siesta, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Apedrearon un colectivo interurbano y una joven pasajera sufrió lesiones en un ojo
Ocurrió este miércoles, durante la siesta, en la avenida de circunvalación, a la altura de avenida Teniente Loza. La víctima tiene 22 años y una ambulancia la trasladó al Hospital Cullen, donde iba a ser asistida.
El micro interurbano que arribaba a la capital provincial por la avenida de circunvalación fue atacado a la altura de la avenida Teniente Loza.
Según pudo saberse, en ese punto varios piedrazos impactaron contra el vehículo y los vidrios de dos ventanillas se hicieron añicos.
En esas circunstancias, una de las pasajeras, una joven de 22 años, sufrió lesiones en uno de sus ojos.
Inmediatamente, otros ocupantes del ómnibus se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para avisar sobre lo que acababa de ocurrir.
Operativo
Fue así que algunos patrulleros se dirigieron al lugar del hecho para tratar de dar con los responsables de la agresión.
Mientras tanto, una ambulancia del servicio público de emergencias aguardó en la Terminal de la capital provincial para cargar a la mujer herida y trasladarla al Hospital Cullen, donde iba a ser asistida por especialistas.