Santa Fe

Apedrearon un colectivo interurbano y una joven pasajera sufrió lesiones en un ojo

Ocurrió este miércoles, durante la siesta, en la avenida de circunvalación, a la altura de avenida Teniente Loza. La víctima tiene 22 años y una ambulancia la trasladó al Hospital Cullen, donde iba a ser asistida.