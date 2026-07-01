Un automóvil se incendió este miércoles al mediodía sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 736, en jurisdicción de la localidad de Margarita, en el departamento santafesino de Vera.
Un Renault 12 fue consumido por el fuego a la vera de la ruta 11 en Vera
Bomberos extinguieron las llamas para evitar que el incendio se propague a los pastizales cercanos. Afortunadamente no hubo personas heridas que lamentar.
El siniestro afectó por completo a un Renault 12 y requirió la intervención de los bomberos y personal policial.
El hecho se desencadenó minutos antes de las 14. Tras recibir el alerta, una dotación del Cuartel de la Agrupación Bomberos Zapadores de Vera partió hacia el lugar a las 13.55.
Al arribar al kilómetro mencionado, los efectivos constataron que, sobre el cardinal sur de la banquina, un vehículo familiar se encontraba en una fase de combustión avanzada.
Rescate y control
Los bomberos actuaron con rapidez para evitar que las llamas se propagaran a los pastizales linderos o afectaran a la circulación de la transitada arteria nacional.
Así, se desplegó una línea devanadera del móvil concurrente para combatir el fuego de manera directa.
Tras unos minutos de intenso trabajo, se logró neutralizar el foco ígneo por completo.
Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento sobre la estructura del rodado para asegurar el perímetro.
Sin víctimas
En el lugar también se hizo presente un patrullero de la Comisaría 4ta de Margarita, que colaboró con las tareas de seguridad vial y el ordenamiento del tráfico en la zona.
Luego de controlar la situación y asegurar que no existieran riesgos secundarios, la dotación de bomberos emprendió el regreso a su base, arribando a las 14.50.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el inicio del fuego y las autoridades no informaron sobre heridos o lesionados.