Estaba prófugo

Capturaron al hombre que era buscado por el secuestro de una mujer en Laguna Paiva

El hombre era intensamente buscado por la Justicia desde que se inició la investigación por la privación ilegítima de la libertad de su expareja, en un contexto de violencia de género. Fue localizado tras un operativo policial que comenzó por un llamado al 911 y terminó con su detención entre pastizales.