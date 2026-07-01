El hombre que era intensamente buscado por la Justicia en el marco de la investigación por el secuestro de una mujer en Laguna Paiva fue detenido durante un operativo policial que se inició a partir de un llamado al servicio de emergencias 911.
Capturaron al hombre que era buscado por el secuestro de una mujer en Laguna Paiva
El hombre era intensamente buscado por la Justicia desde que se inició la investigación por la privación ilegítima de la libertad de su expareja, en un contexto de violencia de género. Fue localizado tras un operativo policial que comenzó por un llamado al 911 y terminó con su detención entre pastizales.
El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados, pero finalmente fue localizado oculto entre pastizales y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
La captura estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de Laguna Paiva, quienes desde hacía varios días mantenían activa la búsqueda del acusado, señalado como uno de los principales involucrados en la privación ilegítima de la libertad de su expareja, un hecho que la Justicia investiga en un contexto de violencia de género.
El llamado que desencadenó el operativo
Todo comenzó cuando una vecina se comunicó con la Central de Emergencias 911 para denunciar la presencia de un desconocido en el patio de su vivienda.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, el hombre advirtió que había sido descubierto y escapó inmediatamente, saltando un tapial para ingresar a una obra en construcción ubicada en las inmediaciones.
La denuncia movilizó a varias patrullas del Comando Radioeléctrico, cuyos efectivos montaron un operativo cerrojo en el sector con los datos físicos y de vestimenta aportados por la mujer que dio aviso.
La fuga duró pocos minutos
Mientras se desarrollaba el rastrillaje, el sospechoso volvió a ser observado cuando intentaba desplazarse por patios internos y terrenos linderos para evitar ser interceptado.
La persecución concluyó sobre calle Catamarca, donde los policías lo encontraron escondido entre pastizales. Allí fue reducido y trasladado a la dependencia policial sin que se informaran personas lesionadas durante el procedimiento.
Una vez identificado, los uniformados confirmaron que se trataba del hombre sobre quien pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia en la investigación por el secuestro ocurrido días atrás en Laguna Paiva.
El contenido de una mochila
Durante la aprehensión, los efectivos secuestraron una mochila que el sospechoso llevaba consigo.
En su interior hallaron dos cuchillos, un hacha de mano, cinta adhesiva transparente, veinte precintos plásticos, tres pares de guantes, una botella con alcohol y dos cartas manuscritas.
Todos esos elementos quedaron incorporados a la causa y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si guardan relación con la investigación principal o con otros hechos que pudieran surgir durante la pesquisa.
La causa
El detenido quedó inmediatamente a disposición del fiscal que dirige la investigación por el secuestro de una mujer en Laguna Paiva, causa en la que la víctima identificó a su expareja como uno de los responsables del episodio, denunciado además en un contexto de violencia de género.
Fuentes policiales indicaron que por este mismo expediente ya permanecían detenidos otros dos hombres, mientras la investigación continúa para reconstruir completamente la mecánica del hecho y establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados.
Además, por disposición del fiscal interviniente, al ahora detenido se le inició una causa paralela por los presuntos delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en función de lo ocurrido durante el procedimiento que culminó con su captura.
Con esta detención, los investigadores consideran que quedó asegurada la comparecencia ante la Justicia del principal prófugo que permanecía pendiente en una causa que generó fuerte preocupación en Laguna Paiva y que continúa bajo investigación judicial.