Robaron a un fiscal del MPA

Cayó una banda de cordobeses acusada de cometer robos con inhibidores de señal en Santa Fe

Una investigación de la PDI permitió vincular al grupo con al menos cinco hechos ocurridos entre 2024 y 2025. Hubo allanamientos en Córdoba, cinco detenidos y el secuestro de dinero, teléfonos celulares, un automóvil y otros elementos considerados de interés para la causa. Entre las víctimas figura el fiscal Ignacio Lascuraín.