Un sismo de magnitud 4 se registró en la madrugada de este miércoles 1° de julio en la provincia de Córdoba y fue percibido por habitantes de distintas ciudades del territorio provincial.
Un sismo de magnitud 4 en Córdoba: qué ciudades sintieron el temblor
El movimiento sísmico ocurrió durante la madrugada de este miércoles y tuvo epicentro en el norte de la provincia. Fue percibido en distintas localidades cordobesas, incluida la capital, aunque no se reportaron daños materiales ni personas heridas.
Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a la 1.34 y tuvo una profundidad de 11 kilómetros, una característica que favoreció que pudiera sentirse en una amplia zona, pese a tratarse de un evento de intensidad moderada.
El epicentro estuvo en el norte de Córdoba
De acuerdo con el reporte oficial del Inpres, el epicentro se ubicó en el norte cordobés, a unos 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela. La magnitud fue de 4 en la escala de Richter y la profundidad se estimó en 11 kilómetros.
La escasa profundidad del fenómeno hizo que el temblor fuera percibido con claridad en varias localidades, especialmente por personas que se encontraban en reposo durante la madrugada. En redes sociales, numerosos usuarios comentaron haber sentido el movimiento y relataron que la vibración despertó a quienes dormían o hizo oscilar muebles, ventanas y objetos colgantes.
El Inpres indicó que la intensidad alcanzó entre III y IV en la escala Mercalli Modificada en las zonas más cercanas al epicentro, como Deán Funes y Cruz del Eje. En esos lugares, el sismo fue percibido por muchas personas dentro de edificios y provocó el movimiento de objetos suspendidos, aunque sin consecuencias de consideración.
En otras ciudades, entre ellas la capital cordobesa, Villa Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario, la intensidad fue menor, entre II y III de la escala Mercalli. En esos casos, el movimiento fue sentido principalmente por personas en reposo o en pisos elevados, sin generar situaciones de riesgo.
Pocas horas después del evento, el organismo nacional publicó el informe técnico correspondiente y recordó que Argentina cuenta con una red permanente de monitoreo que registra la actividad sísmica en tiempo real y permite informar rápidamente las características de cada movimiento telúrico.
No hubo daños y continúan los monitoreos
Hasta el momento, las autoridades provinciales y los organismos de Defensa Civil informaron que no se registraron heridos ni daños materiales como consecuencia del sismo. Tampoco fue necesario evacuar edificios ni se reportaron inconvenientes en servicios públicos o infraestructura.
Si bien Córdoba no integra las provincias argentinas con mayor actividad sísmica —como San Juan, Mendoza, La Rioja o Salta—, el norte provincial registra periódicamente movimientos de baja y mediana intensidad vinculados a fallas geológicas activas de la región.
La mayoría de estos eventos pasan inadvertidos, aunque algunos, como el ocurrido durante esta madrugada, son percibidos por la población debido a su magnitud o a la escasa profundidad del epicentro.
Especialistas recuerdan que un sismo de magnitud 4 es considerado moderado y, en general, no provoca daños estructurales importantes. Sin embargo, cuando ocurre a poca profundidad puede sentirse con mayor intensidad en las localidades cercanas al epicentro, como sucedió en este caso.
El episodio se suma a otros movimientos registrados durante las últimas semanas en Córdoba. Días atrás, el Inpres había reportado sismos de menor magnitud en distintos sectores de la provincia, lo que refleja una actividad sísmica habitual para la región y que forma parte de la dinámica geológica del centro del país.
Ante este tipo de fenómenos, los organismos especializados recomiendan mantener la calma, evitar difundir información no verificada y seguir únicamente las comunicaciones oficiales. También recuerdan la importancia de conocer las medidas básicas de prevención, como identificar zonas seguras dentro de viviendas y edificios, alejarse de ventanas durante un temblor y no utilizar ascensores si fuera necesario evacuar una construcción.
Mientras tanto, el Inpres continúa monitoreando la actividad sísmica en la zona para detectar posibles réplicas, aunque hasta las primeras horas de este miércoles no se habían informado nuevos movimientos asociados al evento principal.