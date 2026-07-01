A casi una semana del catastrófico doble sismo que paralizó al norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, el país caribeño transita sus horas más oscuras entre el luto, la desesperación por los desaparecidos y una conmovedora red de solidaridad comunitaria. La tragedia, provocada por dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 que liberaron una tensión geológica acumulada por más de un siglo, ya se cobró la vida de más de 1.700 personas y dejó miles de heridos.
La reconstrucción humana de Venezuela a una semana del devastador doble terremoto
El país enfrenta una crisis humanitaria tras los sismos, con miles de víctimas y heridos, mientras la solidaridad comunitaria emerge como un faro de esperanza.
En diálogo exclusivo con El Litoral, Osmary, una periodista venezolana, relató desde el epicentro del dolor cómo se vive en los refugios improvisados, suspendidos entre el miedo a las réplicas y el ferviente deseo colectivo de salir adelante.
La "zona cero" de una tragedia histórica
El pasado 24 de junio quedará grabado como el día en que la tierra se partió en dos en el norte de Venezuela. Dos potentes terremotos con epicentro cercano a la localidad costera de Morón sacudieron al país con apenas 39 segundos de diferencia. Los efectos destructivos se ensañaron de manera frontal con el estado de La Guaira y populosos barrios de Caracas, como Altamira y Los Palos Grandes, donde edificios enteros de hasta 22 pisos colapsaron por completo.
A la fecha, el balance oficial ofrecido por las autoridades detalla que la cifra de víctimas fatales ha escalado drásticamente a 1.719 muertos y más de 5.000 heridos, mientras que los reportes de personas desaparecidas bajo las montañas de hormigón siembran una angustia generalizada. Las clases permanecen suspendidas, los servicios básicos sufren severas interrupciones y el colapso de infraestructuras clave —como el puente que conecta Caraballeda con el resto de La Guaira— dificulta el arribo ágil de la ayuda humanitaria internacional.
El refugio como hogar transitorio: entre el temor y el duelo
Más allá de las frías estadísticas, la verdadera dimensión de la tragedia se palpa en los centros de asistencia y refugios provisorios. Allí, miles de familias hacinadas intentan procesar el golpe de haberlo perdido todo en cuestión de minutos.
La periodista venezolana Osmary, en una cruda y conmovedora comunicación con El Litoral, describió la desgarradora realidad que se vive puertas adentro de estos espacios: "La gente vive en la incertidumbre de no saber hasta cuándo va a estar aquí, cuál va a ser su siguiente paso luego de haber perdido total o parcialmente su vivienda", relató en primera persona.
El impacto psicológico ha generado una suerte de parálisis y pesar que trasciende las fronteras geográficas del desastre. "Hay otros que se han ido trasladando por temor, mientras otros van regresando también a sus casas. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza, una tristeza colectiva incluso en zonas remotas a los lugares de la tragedia o cerca, pero digamos con daños menores", graficó Osmary, reflejando el trauma de una nación que se estremece cada vez que la tierra vuelve a dar muestras de inestabilidad a través de las constantes réplicas.
Mensajes en el café y las paredes: la resiliencia colectiva
Sin embargo, en medio del polvo y las lágrimas, empieza a florecer un espíritu de supervivencia profundamente arraigado en la sociedad civil. El dolor socializado ha dado paso a una movilización comunitaria sin precedentes para sostener a los más vulnerables.
Según detalló Osmary a este medio, los pequeños gestos cotidianos se han transformado en el principal combustible moral de los damnificados. "Te escriben un mensaje en el café para llevar o mensajes en paredes, en los carros, positivos como: 'unidos somos más fuertes', 'nos vamos a recuperar', 'podemos con esto'. Y hay mucho interés por ayudar, mucho interés por salir adelante en medio de esta situación", destacó la cronista local.
Una angustiosa carrera contra el reloj
A pesar de las muestras de fe, la tensión no cede. Los equipos de rescate nacionales e internacionales desafían el peligro estructural de los bloques colapsados, sabiendo que el margen de tiempo para hallar sobrevivientes con vida se reduce drásticamente con el correr de las horas. Cada minuto cuenta, y la desesperación de los familiares se bifurca en diferentes urgencias según la realidad de cada hogar.
"Todavía hay mucha preocupación porque se aceleren las labores de rescate para ver si encuentran vida, porque obviamente cada quien tiene su lista de preocupaciones", explicó Osmary en el cierre de su testimonio para El Litoral. "Los que entregaron su casa (o la perdieron), quieren saber dónde van a vivir; los que tienen un familiar desaparecido, quieren encontrarlo; los que tienen a su familiar entre los escombros, lo quieren vivo o muerto, pero cada cual quiere saber cuál es su situación".
La tragedia de Venezuela expone, una vez más, la extrema vulnerabilidad de las poblaciones ante la furia de la naturaleza. No obstante, a una semana del desastre, la respuesta de su gente demuestra que la reconstrucción de un país empieza por los lazos humanos que se tejen en la adversidad.
Mientras las excavadoras remueven los restos de edificios y los rescatistas buscan vida entre los escombros, son las leyendas pintadas en los autos y los vasos de café las que sostienen en pie la esperanza de un pueblo que se niega a quedar sepultado bajo el olvido.