Naciones Unidas

La ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela y refuerza el operativo con rescatistas

De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos. El organismo también estimó que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas, mientras las esperanzas de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas.