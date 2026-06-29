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Maximiliano Pullaro
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La ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela y refuerza el operativo con rescatistas

De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos. El organismo también estimó que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas, mientras las esperanzas de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas.

Más de 2.000 rescatistas trabajan para encontrar sobrevivientes. Reuters.Más de 2.000 rescatistas trabajan para encontrar sobrevivientes. Reuters.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela en el marco de la emergencia provocada por los terremotos que azotaron al país, aunque aclaró que espera que la cifra final de víctimas sea inferior a esa cantidad mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

Members of a rescue team from the Netherlands take part in rescue efforts in the aftermath of earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 29, 2026. REUTERS/Gaby OraaRescatistas trabajan en más de 2.500 estructuras que resultaron afectadas por los terremotos.

El coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, explicó que la adquisición del material fue acordada con las autoridades venezolanas como parte de la respuesta humanitaria ante la magnitud de la tragedia.

La tragedia, en números

El funcionario remarcó que unas 2.500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas con colapso total.

Rampolla sostuvo además que el organismo internacional no especulará con un número de víctimas superior al informado oficialmente, aunque admitió que los daños registrados permiten prever un balance mayor al difundido hasta el momento.

Mirá tambiénEstudios de la revista Science ya advertían un peligro sísmico en Venezuela

En paralelo, la ONU confirmó que 27 países desplegaron más de 40 equipos internacionales de búsqueda y rescate, con más de 2.000 rescatistas y alrededor de 160 perros especializados que trabajan en las zonas más afectadas por los sismos. Durante las últimas horas, esos equipos lograron rescatar con vida a numerosas personas atrapadas bajo los escombros.

(260629) -- QUITO, 29 junio, 2026 (Xinhua) -- Un voluntario descarga botellas de agua donadas para los damnificados por los terremotos registrados en Venezuela, en un centro de acopio de la comunidad venezolana, en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, el 29 de junio de 2026. La cifra de fallecidos en Venezuela por el doblete sísmico del 24 de junio se elevó a 1.719 y más de 5.000 personas heridas, informó el lunes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.(Xinhua/Ricardo Landeta) (rl) (rtg) (ce)Más de 40 equipos internacionales asisten a las autoridades venezolanas en la crisis.

El organismo también estimó que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas, mientras las esperanzas de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas. Pese a ello, las operaciones continúan de manera ininterrumpida con apoyo de decenas de países y organizaciones internacionales.

De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos, además de miles de edificios dañados y una crisis humanitaria que mantiene movilizada a la comunidad internacional.

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