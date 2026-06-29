El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el lunes que la cifra de víctimas mortales por los terremotos se elevó a 1.719, mientras que la cantidad de heridos alcanza los 5.034.
Se elevó a 1719 el número de fallecidos por los sismos en Venezuela
Se informó que además ya son más de 5000 los heridos. Este lunes una nueva réplica generó alarma en el país.
El balance previo difundido el domingo era de 1.450 muertos y 3.150 heridos. Rodríguez agregó que el total de damnificados hasta la fecha es de 15.866.
También dijo que el Gobierno relevó a 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente.
Además, informó que el 90 % del sistema eléctrico ha sido restituido en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.
Un nuevo sismo
Una fuerte réplica volvió a sacudir este lunes a Caracas y a distintas zonas del norte de Venezuela, en medio de la emergencia abierta por los terremotos que golpearon al país durante los últimos días. El movimiento generó alarma entre vecinos y rescatistas, especialmente en las áreas donde todavía continúan las tareas de búsqueda y remoción de escombros.
Según reportes preliminares, el movimiento tuvo una magnitud de 5,1 y fue percibido en distintos sectores de la capital venezolana, y en sectores cercanos a la zona más afectada por los movimientos anteriores, donde miles de personas continúan fuera de sus viviendas por miedo a nuevos derrumbes.
Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se registraron nuevos daños de consideración como consecuencia de esta réplica. De todos modos, los organismos de emergencia mantienen activos los relevamientos en edificios, viviendas e infraestructura pública para descartar riesgos adicionales.
El episodio ocurrió mientras Venezuela continúa atravesada por las consecuencias de los terremotos previos, que provocaron derrumbes, evacuaciones, víctimas fatales y un amplio despliegue de asistencia. En varias zonas, los equipos de rescate siguen trabajando entre estructuras dañadas, con la prioridad puesta en localizar personas desaparecidas y asistir a los damnificados.