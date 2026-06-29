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Se elevó a 1719 el número de fallecidos por los sismos en Venezuela

Se informó que además ya son más de 5000 los heridos. Este lunes una nueva réplica generó alarma en el país.

Rescatistas españoles inspeccionando un edificio colapsado luego de que se registraran dos terremotos, en Caribe, estado La Guaira. Crédito: Xinhua/StrRescatistas españoles inspeccionando un edificio colapsado luego de que se registraran dos terremotos, en Caribe, estado La Guaira. Crédito: Xinhua/Str
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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el lunes que la cifra de víctimas mortales por los terremotos se elevó a 1.719, mientras que la cantidad de heridos alcanza los 5.034.

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El balance previo difundido el domingo era de 1.450 muertos y 3.150 heridos. Rodríguez agregó que el total de damnificados hasta la fecha es de 15.866.

También dijo que el Gobierno relevó a 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente.

Locals stand next to a damaged building in Catia La Mar, La Guaira state, Venezuela, on June 29, 2026. Hopes were fading on June 29, 2026 of finding survivors more than four days after powerful twin earthquakes struck Venezuela, as residents grow increasingly frustrated with the government's response to the disaster that has killed at least 1,450 people and left tens of thousands unaccounted for. MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERSEdificio afetcado en Catia La Mar, La Guaira. Crédito: MIGUEL MEDINA/REUTERS

Además, informó que el 90 % del sistema eléctrico ha sido restituido en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.

Un nuevo sismo

Una fuerte réplica volvió a sacudir este lunes a Caracas y a distintas zonas del norte de Venezuela, en medio de la emergencia abierta por los terremotos que golpearon al país durante los últimos días. El movimiento generó alarma entre vecinos y rescatistas, especialmente en las áreas donde todavía continúan las tareas de búsqueda y remoción de escombros.

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Según reportes preliminares, el movimiento tuvo una magnitud de 5,1 y fue percibido en distintos sectores de la capital venezolana, y en sectores cercanos a la zona más afectada por los movimientos anteriores, donde miles de personas continúan fuera de sus viviendas por miedo a nuevos derrumbes.

Members of the French 7th Civil Security Training and Intervention Regiment make a recognition in a damaged building in Catia La Mar, La Guaira state, Venezuela, June 29, 2026. Hopes were fading on June 29, 2026 of finding survivors more than four days after powerful twin earthquakes struck Venezuela, as residents grow increasingly frustrated with the government's response to the disaster that has killed at least 1,450 people and left tens of thousands unaccounted for. Miguel Medina/Pool via REUTERSParte de los destrozos en Catia La Mar, La Guaira. Crédito: Miguel Medina/ REUTERS

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se registraron nuevos daños de consideración como consecuencia de esta réplica. De todos modos, los organismos de emergencia mantienen activos los relevamientos en edificios, viviendas e infraestructura pública para descartar riesgos adicionales.

El episodio ocurrió mientras Venezuela continúa atravesada por las consecuencias de los terremotos previos, que provocaron derrumbes, evacuaciones, víctimas fatales y un amplio despliegue de asistencia. En varias zonas, los equipos de rescate siguen trabajando entre estructuras dañadas, con la prioridad puesta en localizar personas desaparecidas y asistir a los damnificados.

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