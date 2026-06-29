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Alarma sísmica

Una nueva réplica generó alarma en Venezuela mientras continúan los rescates

El movimiento se sintió en la capital venezolana y en zonas del norte del país, todavía afectadas por los terremotos registrados días atrás. Las autoridades no reportaron nuevos daños de consideración, aunque se mantiene el operativo de emergencia.

Tensión en Caracas: una réplica reavivó el miedo tras los terremotos. Crédito: REUTERS/Fausto TorrealbaTensión en Caracas: una réplica reavivó el miedo tras los terremotos. Crédito: REUTERS/Fausto Torrealba
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Una fuerte réplica volvió a sacudir este lunes a Caracas y a distintas zonas del norte de Venezuela, en medio de la emergencia abierta por los terremotos que golpearon al país durante los últimos días. El movimiento generó alarma entre vecinos y rescatistas, especialmente en las áreas donde todavía continúan las tareas de búsqueda y remoción de escombros.

Según reportes preliminares, el movimiento tuvo una magnitud de 5,1 y fue percibido en distintos sectores de la capital venezolana, y en sectores cercanos a la zona más afectada por los movimientos anteriores, donde miles de personas continúan fuera de sus viviendas por miedo a nuevos derrumbes.

Venezuelan Bolivarian Army soldiers walk in front of a damaged building in La Guaira state, Venezuela, on June 28, 2026, following earthquakes. MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERSCaracas volvió a temblar por una réplica tras los fuertes sismos. Crédito: REUTERS

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se registraron nuevos daños de consideración como consecuencia de esta réplica. De todos modos, los organismos de emergencia mantienen activos los relevamientos en edificios, viviendas e infraestructura pública para descartar riesgos adicionales.

El episodio ocurrió mientras Venezuela continúa atravesada por las consecuencias de los terremotos previos, que provocaron derrumbes, evacuaciones, víctimas fatales y un amplio despliegue de asistencia. En varias zonas, los equipos de rescate siguen trabajando entre estructuras dañadas, con la prioridad puesta en localizar personas desaparecidas y asistir a los damnificados.

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En Caracas, el temblor reavivó escenas de preocupación entre quienes ya habían vivido los sismos anteriores. Muchos vecinos salieron a la calle por precaución, mientras las autoridades reiteraron la recomendación de mantenerse atentos a los canales oficiales y evitar circular por edificaciones comprometidas.

La nueva réplica confirmó que la actividad sísmica continúa en la región y que la emergencia todavía no terminó. Mientras avanzan los operativos de asistencia y evaluación de daños, el foco de las autoridades permanece puesto en la seguridad de la población y en la atención de las zonas más golpeadas.

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