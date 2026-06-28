El papa León XIV manifestó este domingo su apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio y anunció el envío de una ayuda inicial de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica. Además, pidió que la comunidad internacional acompañe al país frente a la tragedia, que dejó más de 1.400 víctimas fatales y cuantiosos daños materiales, principalmente en el estado costero de La Guaira.
El papa León XIV envía ayuda económica a Venezuela tras los devastadores terremotos
El Sumo Pontífice anunció una ayuda inicial de 100.000 euros y pidió solidaridad internacional para asistir a los damnificados por la tragedia en el distrito de La Guaira que dejaron hasta el momento más de 1.400 víctimas.
Al finalizar el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico, el Sumo Pontífice dedicó un mensaje en español a las personas afectadas por el desastre. "Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", expresó.
En el mismo mensaje, León XIV aseguró que mantiene presentes en sus oraciones a quienes sufrieron las consecuencias del sismo. "Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia", afirmó. También manifestó su "gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia".
La asistencia económica fue definida por las autoridades del Vaticano luego de mantener contactos con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo. El objetivo es brindar una primera respuesta a las necesidades más urgentes de los damnificados y continuar evaluando nuevas formas de colaboración junto a la Iglesia local.
Más tarde, durante la clausura del Consistorio extraordinario, el Papa volvió a referirse a la situación que atraviesa Venezuela y reiteró el respaldo de la Iglesia. "Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia", sostuvo. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional al remarcar: "Pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación".