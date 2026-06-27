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Delcy Rodríguez agradeció a la Argentina el envío de ayuda humanitaria tras los terremotos

La vicepresidenta venezolana destacó la solidaridad y el acompañamiento del Gobierno nacional ante la tragedia. El reconocimiento se produjo tras la partida de una comitiva de rescatistas, personal militar y suministros médicos hacia las zonas afectadas por los sismos.

Delcy Rodríguez agradeció a la Argentina el envío de ayuda humanitaria tras los terremotos. Foto: Xinhua.Delcy Rodríguez agradeció a la Argentina el envío de ayuda humanitaria tras los terremotos. Foto: Xinhua.
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La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente a la Argentina por la ayuda humanitaria enviada tras los terremotos que afectaron al país y dejaron cientos de muertos y heridos.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, la funcionaria publicó un breve mensaje de reconocimiento al Gobierno argentino: "En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela".

Decly Rodríguez agradeció a través de X la ayuda humanitaria de Argentina frente a los terremotos en Venezuela. Foto: NA.El posteo de Delcy Rodríguez en X. Foto: NA.

El agradecimiento se produjo luego de que partiera desde la Argentina un avión con personal militar especializado en emergencias, rescatistas e insumos para colaborar con las tareas de asistencia a las víctimas del desastre. La misión fue organizada por el Gobierno nacional para reforzar los operativos que se desarrollan en las zonas más afectadas por los sismos.

Emergency personnel work amidst the rubble of a collapsed building after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 26, 2026. REUTERS/Gaby OraaLos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron graves daños. Foto: Reuters.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron graves daños en distintas regiones de Venezuela y mantienen en marcha un amplio operativo de búsqueda y rescate. En ese contexto, la ayuda internacional comenzó a llegar al país, mientras continúan las tareas para asistir a los damnificados y restablecer los servicios básicos.

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