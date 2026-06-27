Venezuela

Delcy Rodríguez agradeció a la Argentina el envío de ayuda humanitaria tras los terremotos

La vicepresidenta venezolana destacó la solidaridad y el acompañamiento del Gobierno nacional ante la tragedia. El reconocimiento se produjo tras la partida de una comitiva de rescatistas, personal militar y suministros médicos hacia las zonas afectadas por los sismos.