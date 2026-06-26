Cinco integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto fueron convocados para formar parte de una brigada argentina que participará en tareas de asistencia humanitaria en Venezuela, tras los fuertes terremotos registrados en ese país.
Bomberos de Venado se preparan para viajar a Venezuela en misión de ayuda humanitaria
Integran una delegación nacional que fue convocada luego de los terremotos que dejaron un saldo de muertos, heridos, desaparecidos y graves daños materiales.
Los bomberos designados son Facundo Fruteros, Nélson Cisnero, Pablo Gonzáz, Erik Rodríguez y Catalina Montiel. A ellos se suma Pablo Medina, oriundo de María Teresa, completando así la representación de la región dentro del equipo nacional.
En total, son 37 bomberos de la provincia de Santa Fe, junto a servidores públicos de otros puntos del país, los que integran esta comitiva especializada en respuesta ante emergencias y catástrofes.
Preparativos y punto de encuentro en Gálvez
Durante la mañana de este viernes, los integrantes de la brigada se reunieron en la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, en la localidad de Gálvez.
Allí comenzaron las tareas de organización, revisión de equipamiento y preparación logística para el viaje a la zona de emergencia, que puede ser en la tarde de hoy o en su defecto mañana sábado.
Según lo previsto, el traslado se realizaría desde el aeropuerto de Sauce Viejo, para luego embarcar en una aeronave oficial con destino a Venezuela.
Por el momento, la delegación permanece en “alerta roja”, ya que aún no se ha definido el lugar exacto de intervención dentro del territorio venezolano ni la fecha definitiva de partida.
De acuerdo a lo previsto, la misión tendría una duración aproximada de 10 días, durante los cuales los equipos especializados realizarían tareas de rescate y asistencia en zonas afectadas.
Cabe recordar que la brigada santafesina cuenta con certificación internacional obtenida hace dos años, lo que permite su participación en operativos de este tipo.
El despliegue de ayuda humanitaria argentina
El Gobierno Nacional dispuso una serie de recursos para la operación humanitaria, que incluyen:
Médicos emergentólogos con equipamiento y medicamentos, Ambulancias, enfermeros y auxiliares, Aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina y Aerolíneas Argentinas, Equipos USAR especializados en estructuras colapsadas, inundaciones e incendios
Drones operativos para búsqueda y rescate, Personal militar con perros entrenados, Plantas potabilizadoras de agua, Kits de cocina, carpas, colchones, camillas y otros insumos esenciales. El operativo se enmarca en una respuesta integral del Estado argentino ante la emergencia internacional.