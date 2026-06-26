La agenda comenzó con la participación del legislador en los actos oficiales por el 156° aniversario de la fundación de San Martín Norte, localidad ubicada en el centro del departamento San Justo.
Borla recorrió Ramayón, Marcelino Escalada y Gobernador Crespo con una agenda centrada en obras e instituciones
El senador provincial Rodrigo Borla desarrolló una nueva recorrida por localidades del departamento San Justo, donde participó de actos conmemorativos, visitó obras públicas, mantuvo reuniones con autoridades comunales e instituciones y acompañó distintas actividades vinculadas al desarrollo local.
La celebración recordó los orígenes de la comunidad, fundada en 1870 por los franciscanos Fray Bernardo Arana y Fray Gerónimo Marchetti bajo la denominación de "Nuestra Señora de la Soledad", pueblo de San Martín. Durante la jornada se desarrollaron las actividades protocolares junto a autoridades locales, instituciones y vecinos.
Recorrida por obras y encuentros institucionales en Marcelino Escalada y Ramayón
La actividad continuó en Marcelino Escalada, donde Borla fue recibido por el presidente comunal Federico Bórtoli. Allí visitaron los establecimientos educativos del distrito y recorrieron distintas obras públicas que se encuentran en ejecución.
También observaron las mejoras realizadas en el Centro Cultural de la localidad y posteriormente mantuvieron un encuentro con representantes de instituciones intermedias, espacio en el que se dialogó sobre proyectos y necesidades de la comunidad.
Más tarde, la recorrida se trasladó a Ramayón. Junto al presidente comunal Martín Trouchet, el senador supervisó el avance de la obra de renovación del sistema de iluminación pública y visitó la futura sala de velatorios comunal, dos iniciativas que forman parte de las inversiones en infraestructura que se desarrollan en la localidad.
Visita al Aeroclub de Gobernador Crespo
La jornada concluyó en Gobernador Crespo con una visita al Aeroclub local, donde las autoridades de la institución presentaron los trabajos que vienen realizando y expusieron los proyectos previstos para continuar fortaleciendo sus instalaciones y servicios.
Durante el encuentro también se analizaron distintas gestiones que podrían impulsarse de manera conjunta para acompañar el crecimiento de la entidad, que cumple un rol importante en la actividad aeronáutica y comunitaria de la región.
Con esta recorrida, el senador completó una nueva agenda de actividades en distintas localidades del departamento San Justo, manteniendo encuentros con autoridades locales, instituciones educativas, entidades intermedias y organizaciones de la comunidad para conocer el estado de obras y proyectos en marcha.