Actividad legislativa

Borla recorrió Ramayón, Marcelino Escalada y Gobernador Crespo con una agenda centrada en obras e instituciones

El senador provincial Rodrigo Borla desarrolló una nueva recorrida por localidades del departamento San Justo, donde participó de actos conmemorativos, visitó obras públicas, mantuvo reuniones con autoridades comunales e instituciones y acompañó distintas actividades vinculadas al desarrollo local.