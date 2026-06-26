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Anunciaron aportes para el sector frutillero y avanzan proyectos de infraestructura para la producción arrocera

Durante una recorrida por Coronda y San Javier se anunciaron aportes por $624 millones para productores de frutilla, se analizaron obras de infraestructura para el sector arrocero y se firmó un convenio de cooperación técnica para el desarrollo de nuevas variedades.

La actividad se enmarca en el plan provincial de acompañamiento a sectores estratégicos,La actividad se enmarca en el plan provincial de acompañamiento a sectores estratégicos,
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El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, encabezó una jornada de trabajo en las ciudades de Coronda y San Javier, donde se presentaron medidas orientadas al fortalecimiento de las economías regionales.

En Coronda se anunció la asignación de $624 millones para el Fondo Frutillero, recursos destinados tanto a capital de trabajo como a inversiones productivas.

Los fondos permitirán financiar la compra de plantines, insumos y mano de obra, además de acompañar inversiones en infraestructura, sistemas de riego, herramientas y equipamiento para mejorar la producción y agregar valor.

Financiamiento para fortalecer la producción de frutillas

Durante la actividad, productores locales destacaron la importancia de este financiamiento para afrontar inversiones.

Horacio Bianchi señaló que los recursos serán destinados a ampliar la infraestructura de su establecimiento, mientras que Sofía Chasco remarcó que el cultivo de frutilla requiere una importante inversión inicial y que el acceso a estas líneas representa un respaldo para el sector.

La actividad se enmarca en el plan provincial de acompañamiento a sectores estratégicos,La actividad se enmarca en el plan provincial de acompañamiento a sectores estratégicos,

De la actividad participaron el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el secretario de Infraestructura Productiva, Federico Carballeira; el director de Administración y Finanzas, Carlos Volpato; y el director de Agricultura, Sanidad Vegetal y Desarrollo Forestal, Damián Scarabotti.

Infraestructura y cooperación técnica para el desarrollo del arroz

La agenda continuó en San Javier, donde se realizó una visita al Centro Operativo Experimental y un encuentro con autoridades locales y productores arroceros para analizar las necesidades de infraestructura eléctrica que abastece al sistema de riego.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de avanzar en el tendido aéreo de la red eléctrica que alimenta las bombas de riego del predio, una obra considerada necesaria para garantizar el normal desarrollo de las próximas campañas productivas.

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En ese marco también se firmó un convenio de cooperación técnica entre la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa y la Asociación de Técnicos de Arroz.

El acuerdo, suscripto por los presidentes Santiago Vigil y Leonardo Van Opstal, tiene como objetivo impulsar acciones conjuntas de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, además de promover nuevas variedades de arroz, entre ellas Timbó y Aldebarán, registradas ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

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La recorrida contó además con la participación del coordinador de Laboratorios y Centros Operativos Experimentales, Ricardo Abdala, junto a funcionarios provinciales, representantes de instituciones y productores de la región.

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