Departamentos San Jerónimo y San Javier

Anunciaron aportes para el sector frutillero y avanzan proyectos de infraestructura para la producción arrocera

Durante una recorrida por Coronda y San Javier se anunciaron aportes por $624 millones para productores de frutilla, se analizaron obras de infraestructura para el sector arrocero y se firmó un convenio de cooperación técnica para el desarrollo de nuevas variedades.